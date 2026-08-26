Китайское "искусственное солнце" выходит на финиш: когда зажгут термоядерный синтез

Китай активизирует инженерную промышленную разработку "искусственного солнца". Термоядерный синтез - тот же источник энергии, что питает звезды. Благодаря ему можно получать практически неисчерпаемую чистую энергию.

Китай определил это направление как приоритетное для будущей промышленности. Одной из частей проекта является термоядерный реактор Хуаньлю-3 (HL-3), который и называется искусственным солнцем. Это крупномасштабная научная установка для управляемого термоядерного синтеза.

"Все основные материалы, а также полный цикл научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ разработаны командой института самостоятельно. Полностью независимая технологическая система выводит технологию первой стенки в число мировых лидеров. Полную модернизацию установки планируют завершить к концу 2026 года, а эксперименты по горению плазмы запустить в 2027-м", - заявила инженер Юго-западного института физики (Китай) Сунь Цянь в проекте "В эфире Китай".

"Зеленое" волокно 21 века: как Китай и Беларусь осваивают производство лиоцелла Хоть лиоцелл считают искусственным материалом, его получают из древесной целлюлозы

Главное фото: РБК