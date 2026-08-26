Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Китайское "искусственное солнце" выходит на финиш: когда зажгут термоядерный синтез

Автор:
Китайское "искусственное солнце"

Китай активизирует инженерную промышленную разработку "искусственного солнца". Термоядерный синтез - тот же источник энергии, что питает звезды. Благодаря ему можно получать практически неисчерпаемую чистую энергию.

ИИ в медицине: как умные технологии могут служить здоровью человека

Китай определил это направление как приоритетное для будущей промышленности. Одной из частей проекта является термоядерный реактор Хуаньлю-3 (HL-3), который и называется искусственным солнцем. Это крупномасштабная научная установка для управляемого термоядерного синтеза.

"Все основные материалы, а также полный цикл научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ разработаны командой института самостоятельно. Полностью независимая технологическая система выводит технологию первой стенки в число мировых лидеров. Полную модернизацию установки планируют завершить к концу 2026 года, а эксперименты по горению плазмы запустить в 2027-м", - заявила инженер Юго-западного института физики (Китай) Сунь Цянь в проекте "В эфире Китай".

"Зеленое" волокно 21 века: как Китай и Беларусь осваивают производство лиоцелла

"Зеленое" волокно 21 века: как Китай и Беларусь осваивают производство лиоцелла

Хоть лиоцелл считают искусственным материалом, его получают из древесной целлюлозы

Главное фото: РБК

Разделы:

Технологии

Теги:

КитайВ эфире Китайнаука
x

Читайте также