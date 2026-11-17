Многие белорусские предприятия уже оснащены собственными роботизированными линиями. Они ускоряют и упрощают производственные процессы, исключают человеческий фактор. Промышленных роботов запустили и на предприятии "Горизонт".

Робот - это помощник человека, а не его замена. Это элемент модернизации, который делает все процессы более совершенными и быстрыми.

Холдинг "Горизонт" в 2025 году роботизировал линии по производству телевизоров, а в 2026 году внедрил новинки и в производство компьютеров. Теперь процесс сборки идет быстрее, выпустить продукции можно больше. Линия повышает точность монтажа.

Дмитрий Малашкевич, технический директор компании холдинга "Горизонт":

"Роботизация дает нам возможность уйти от рутинной работы, а также увеличивать качество и точность собираемых продуктов. На нашей линии производства мониторов благодаря роботизации мы смогли увеличить количество выпускаемой продукции, а также качество той продукции, которую мы производим. В следующем году у нас запланирована роботизация металлообрабатывающих предприятий и предприятий по литью пластика".

Новая промышленная линия собирает технику под присмотром инженеров, заменяет монотонные действия, которые выполнял человек. От дисплея до упаковки - теперь все на автомате.

"На данный момент эта линия представляет собой сборочную техническую тестировочную линию для производства мониторов различных диагоналей от 22 дюймов до 43 в различных видах, в том числе и изогнутые мониторы игровых серий", - поделился инженер по техническому сопровождению проектов группы роботизации холдинга "Горизонт" Даниил Давидовский.

На инновационном заводе каждая стадия контролируется машинным зрением и алгоритмами глубокого обучения. К слову, в холдинге работают более 40 промышленных роботов и автоматизированных систем.

Факт С начала запуска линейки произведено уже более 500 тыс. единиц компьютерной техники. Их популярность растет. Основные направления экспорта - Россия и страны СНГ.

Евгения Боровик, директор Минского производственного объединения вычислительной техники холдинга "Горизонт":

"Именно в этом году мы производим модернизацию нашего компьютерного производства, в том числе с установкой роботизированных систем. На сегодняшний день мы производим всю линейку компьютерной техники. Проводимая предприятием модернизация позволит увеличить не только производительность труда, но и качество выпускаемой продукции".

Все продукты холдинга испытываются здесь же на выносливость. На производстве за это отвечает автоматизированное тестирование, которое моделирует месяцы активной эксплуатации всего за несколько часов непрерывной работы. Автоматика контролирует каждый параметр, исключая человеческий фактор.

"Мы говорим о регулярном техническом обслуживании техники, постоянно нужно проверять. Самое банальное, первое, что мне как инженеру приходит в голову, - винты поджимать, потому что робот - это большая динамика, винты откручиваются. По разумным причинам, если не смотреть за машиной и не проводить техническое обслуживание, то срок жизни сокращается", - отметил инженер-конструктор группы роботизации холдинга "Горизонт" Владислав Наумович.

Государство создает условия для более активного внедрения роботов в производство. Предусмотрены налоговые льготы для предприятий, внедряющих роботов.

Идет развитие и собственного производства робототехники, а мотивацию подогревает целевой показатель, к которому стремятся белорусские предприятия - 100 "умных помощников" на 10 тыс. работников промышленности к 2030 году.

Иван Вежновец, первый заместитель министра экономики Беларуси:

"На 2026 год мы ставили для себя промежуточную цель - 20 роботов на 10 тыс. человек. Мы ее прогнозируем выполнить. По нашим оценкам, это будет 21 робот на 10 тыс. работающих".

Белорусская промышленность выбрала курс на инновации, ведь внедрение тех самых умных помощников - это оптимизация производства, увеличение прибыли и улучшение качества продукта.