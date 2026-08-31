Life подготовился к учебному году: 5G - рядом с вузами, школами и общежитиями

С началом нового учебного года Life подготовил сеть к повышенной нагрузке: 5G доступен в ключевых локациях рядом с вузами, школами и студенческими общежитиями Минска, Бреста, Витебска, Гомеля и Могилева. Теперь студенты и школьники могут пользоваться высокими скоростями мобильного интернета для учебы, общения и цифровых задач.

Максимальная скорость для учебы и отдыха

Все возможности 5G абоненты Life могут оценить в самых проходных точках областных городов, включая локации возле учебных заведений и общежитий.

В районе этих улиц Минска гигабитные скорости позволяют за считанные секунды скачивать тяжелые файлы, мгновенно загружать лекции в 4K, стримить без задержек и играть в онлайн-игры на минимальном пинге:

пр-т Дзержинского, 95 - Студенческая деревня, состоящая из девяти общежитий;

пр-т Независимости, 6 - район главного корпуса БГУ;

ул. Рабкоровская, 17 - Белорусский государственный университет культуры и искусств;

пр-т Независимости, 65, к. 6 - БНТУ, спортивно-технический факультет;

ул. Якуба Коласа, 22, к. 1 - БНТУ, учебный корпус № 17;

ул. Платонова, 39 - БГУИР, учебный корпус № 5;

ул. Петруся Бровки, 22 - Белорусская государственная академия музыки;

пр-т Независимости, 148, к. 2 - общежитие № 16 БНТУ, студгородок и школа № 225;

ул. Воронянского, 13, к. 4 - район гимназии № 56 и школы № 168;

пер. Вузовский, 3 - БелМАПО, общежитие № 8;

ул. Каховская, 31 - район кинотеатра "Киев", гимназии № 34 и школы № 35;

ул. Н. Орды, 25 - район школы № 25;

ул. Короля, 9 - район СДЮШОР № 7 по спортивным единоборствам;

ул. Некрасова, 4 - район общежития МРК (филиал БГУИР).

Самые скоростные 5G-локации рядом с учебными заведениями в областных городах:

Брест - у колледжа легкой промышленности (ул. Я. Купалы, 5);

- у колледжа легкой промышленности (ул. Я. Купалы, 5); Гомель - рядом с корпусом № 2 химико-технологического колледжа (пр-т Октября, 38);

- рядом с корпусом № 2 химико-технологического колледжа (пр-т Октября, 38); Могилев - напротив гимназии № 3, около школы № 35 и рядом с общежитием колледжа сферы обслуживания.

Life совместно с инфраструктурным оператором beCloud продолжает активно развивать сеть, предоставляя бесплатный доступ к 5G. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 4G/5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам.

Как подключить 5G от Life

1. Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает технологию 5G в сети Life. Сделать это быстро и легко можно с помощью нашего онлайн‑сервиса, который в режиме реального времени проверит ваше устройство.

2. Включите поддержку 5G в настройках телефона, если еще этого не сделали. Для Android-устройств: Настройки → Мобильная сеть / Подключения → Тип сети / Предпочтительный режим → выбрать режим с поддержкой 5G/4G/3G/2G.

3. Доступ к 5G в Life бесплатный - тестируйте скоростные локации в своем городе без ограничений.

Life первым в Беларуси запустил мобильную связь пятого поколения для абонентов и сегодня по всей стране действуют более 1100 базовых станций 5G в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Идет активная подготовка к запуску в Гродно - сеть будет доступна до конца года.