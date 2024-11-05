Минск принимает форум по искусственному интеллекту. Особенно интересно будет на дне открытых дверей

Минск сегодня принимает крупнейший и единственный на пространстве СНГ форум, посвященный вопросам искусственного интеллекта. Активные представители ІТ-индустрии, бизнеса, банки, фонды и государственный сектор.



Это не просто эффективная площадка для обмена опытом и обучения, что важно - место для выстраивания перспективных деловых отношений.

Минск - сегодня центр притяжения технологий и разработок в области искусственного интеллекта, большой пул участников из стран СНГ и не только. Заявлены эксперты из Латинской Америки. Словом, Беларусь громко заявляет о своем IT-потенциале и интегрируется в самые новые технологии. 100 международных проектов, более 30 спикеров и 5 тыс. гостей - такие цифры озвучили организаторы. Событие поистине масштабное.

Сегодня искусственный интеллект уже не звучит как что-то за гранью фантастики, такие технологии прочно вошли в нашу жизнь, это новые возможности. Решения на основе искусственного интеллекта появляются и в Беларуси. Лишь один из примеров: не так давно индустриальный парк "Великий камень" принял в свою команду новых резидентов, которые и планируют развивать производства на основе искусственного интеллекта.

Очевидно, что этот тренд только будет набирать обороты. И вот как этот форум призван стать важной платформой для мотивации и обучения новых специалистов в нашей стране. И это не голословные фразы. Именно так событие позиционируют сами организаторы. Здесь запланированы лекции, панельные дискуссии с экспертами, а также мастер-классы. А для уже более опытных, например, владельцев стартапов, есть возможность презентовать свои продукты инвесторам и попасть в инкубатор с фондом до 100 млн долларов.