Мобильный комплекс для контроля оплаты парковок работает на улицах Минска

Парковка в Минске - по правилам. Не стоит забывать зайти в специальное приложение и оплатить парковочный билет. Новый мобильный комплекс контроля за авто успешно прошел тест-драйв и сейчас выявляет нарушителей онлайн.

Специальный сканер на борту машины-контролера позволяет мгновенно проверить статус авто по госномеру. Если оплаты нет, то через 15 минут автовладелец автоматически попадает в список должников и через несколько дней получает так называемое "письмо счастья".

Андрей Зырянов, гендиректор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки":

"В основной массе они будут в центре города, в пределах первого-второго транспортного кольца, именно для того, чтобы снять транспортную нагрузку, перераспределить людей, в том числе, на использование общественного транспорта, чтобы в тех самых востребованных зонах, где всем бы хотелось поставить машину, люди начинали продумывать свои маршруты, чтобы появились свободные места и была сменяемость, и чтобы как можно большее количество людей могло воспользоваться этим парковочным местом".

Появятся также и новые хабы для стоянки авто на выездах из Минска. Один из них строят у "Слуцкого тракта". Несколько таких объектов расположены у станций метро "Малиновка", "Борисовский тракт" и "Могилевская".