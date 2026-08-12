Мобильный сервис "Вызов врача", ИИ в работе поликлиник - как технологии влияют на работу медиков

В Беларуси цифровые технологии все прочнее входят в медицину. Речь о мобильном сервисе "Вызов врача". Это планшет с доступом к электронной медкарте, заполнение данных на месте и выписка онлайн-рецепта.

В тестовом режиме внедряют систему поддержки врачебных решений на основе искусственного интеллекта.

Расскажем, как это влияет на работу доктора на вызове и сколько времени экономит цифровой помощник.

Цифровой помощник

Это разработка с пометкой "Сделано в Беларуси", а точнее, дело рук Объединенного института проблем информатики Академии наук Беларуси. Все данные вносятся сразу в планшет: жалобы, осмотр, назначения перемещаются в электронную карту пациента и мгновенно появляются в истории болезни. А электронный рецепт исключает необходимость повторного визита в поликлинику и ожидания в очередях.

ИИ-модуль построен на основе архивных медданных и постоянно дообучается. Алгоритм анализирует комбинацию симптомов, возраст, хронические заболевания, текущую терапию и выдает врачу подсказки за считанные секунды. Конечно, окончательное решение принимает врач, ИИ выступает лишь помощником. По оценкам разработчиков, система помогает снизить количество ошибок при назначении лекарств.

Татьяна Авдеева, завсектором разработки и сопровождения лаборатории Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

"Также пациентам предоставлена возможность входа в личный кабинет, который предусматривает не просто просмотр осмотров и предстоящих визитов, но также выписанные препараты, больничные листы и диагностические исследования: УЗИ, КТ, МРТ, рентген. Пациент может с ними ознакомиться, может их скачать, распечатать и предоставить для консультации в другую организацию здравоохранения. Приложение внедрено на базе городских поликлиник в городе Минске. Этот сервис обеспечивает более качественное получение медицинской помощи и оперативное предоставление информации пациенту для последующих обращений в другие организации".

Нейросети в фоновом режиме проверяют назначения: это анализ совместимости препаратов, напоминание о противопоказаниях. Система не заменяет клиническое мышление, а снижает нагрузку на врача при многозадачности. По данным разработчиков, точность рекомендаций превышает 94 %.

И конечно, самый ценный ресурс - это время. Ускорение оформления документов позволяет принимать дополнительные вызовы за смену. В ближайшее время в планах внедрение голосового ввода данных, чтобы врач мог полностью сосредоточиться на пациенте.