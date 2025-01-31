МТС лидирует по качеству передачи данных в сети 4G: более 80 % сеансов с начала года имеют скорость загрузки свыше 5 Мбит/с. В областных центрах этот показатель составляет почти 96 %. Это следует из мониторинга "БелГИЭ" (по данным на 14:00 31 января).

По результатам оценки "БелГИЭ", с начала года МТС имеет наибольшую долю сеансов со скоростью скачивания от 5 Мбит/с как в целом по стране, так и отдельно в областных центрах и сельской местности. Данный показатель является одним из основных критериев качества передачи данных в сети LTE.

"БелГИЭ" ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи. Наблюдение осуществляется на основании драйв-тестов множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 "Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля". Данные мониторинга на постоянной основе публикуются на портале оценки качества услуг электросвязи.

"В минувшем году мобильным интернетом по технологии 4G воспользовались более 80 % абонентов сотовой связи МТС. Чтобы обеспечить достойное качество связи, мы постоянно наращиваем пропускную способность и увеличиваем покрытие сети. Благодаря этому только в 2024 году пользователи потребили в сети 4G более 600 тыс. Тб данных - мультимедийный контент в высоком разрешении, аудиопотоки стриминговых сервисов, онлайн-игры и другие данные", - рассказали в МТС.

Сегодня услугами МТС пользуются более 5,7 млн клиентов, что делает компанию крупнейшим оператором связи Беларуси по количеству абонентов. Общее число базовых станций превышает 19 тыс., охватывая свыше 98 % территории.

Компания первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G. Цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,26 % населения страны.