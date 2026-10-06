МТС открывает доступ к "гигабитному" 5G в Гродно

МТС открывает для своих абонентов доступ к 5G-интернету в Гродно. Таким образом, технология становится доступной в шести крупнейших городах, открывая путь к скоростям до 1 Гбит/с и выше с минимальными задержками.

5G в Гродно будет разворачиваться поэтапно. На старте сеть пятого поколения доступна в отдельных локациях, что позволяет абонентам протестировать преимущества технологии.

К 5G можно подключиться недалеко от Гродненского государственного аграрного университета и Гродненского государственного электротехнического колледжа, в районе улицы Пролетарской, а также вблизи главного корпуса Гродненского государственного медицинского университета. В ближайшие месяцы зона обслуживания будет кратно наращиваться: покрытие охватит центральную часть города, жилые микрорайоны, социальные объекты и популярные места отдыха.

Пятое поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и минимальное время отклика. Благодаря этому фильмы и сериалы воспроизводятся без подгрузки, облачные игры откликаются мгновенно, видеозвонки проходят без замираний, а большие файлы грузятся без заминок.

Абонентам МТС 5G-интернет доступен с начала апреля. Сеть развивается в сотрудничестве с компанией beCloud, которая предоставляет доступ к инфраструктуре. Работу технологии обеспечивают более 1,1 тыс. базовых станций в шести городах. Зона обслуживания охватывает свыше 400 кв. км. Узнать подробнее о сети пятого поколения в МТС можно на сайте компании.

Для того чтобы пользоваться преимуществами 5G, абонентам МТС необходимо:

Убедиться в совместимости гаджета. 5G доступен на Android-устройствах, производители которых реализовали аппаратную и программную поддержку в Беларуси. Приобрести модель с заявленной работой 5G можно на shop.mts.by. Активировать 5G в настройках. В меню мобильной сети следует установить режим "5G/4G/3G/2G", который позволит устройству автоматически подключаться к сети там, где она доступна. Уточнить наличие покрытия 5G. При необходимости оценить доступность сети пятого поколения в конкретной локации города можно с помощью детализированной карты обслуживания. Проверить наличие настройки "Интернет 5G". Она доступна на актуальных тарифных планах по умолчанию, а для иных тарифов - на основании соответствующей услуги.

Справочно:

МТС - провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой "БелГИЭ" и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории "Мобильный оператор" по результатам оценки потребителей в рамках премий "Бренд года" и "Народная Марка".