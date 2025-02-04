МТС с начала года улучшил качество 4G в половине районов страны

МТС с начала года улучшил качество связи 4G в 63 из 118 районов Беларуси. Услуги компании стали доступны более чем на 200 базовых станциях четвертого поколения, которые позволили расширить географию сети, скорость мобильного интернета и качество вызовов VoLTE.

Улучшение в сети 4G почувствуют абоненты более чем 150 населенных пунктов. Покрытие и пропуск интернет-трафика выросли в Минске, во всех областных центрах, а также в городах районного значения, городских и дачных поселках.

Сеть 4G насчитывает более 6,3 тыс. базовых станций. Цифровые услуги на базе нее охватывают территорию, на которой проживает 99,26 % населения страны.

В числе райцентров с улучшенным качеством 4G Барановичи, Береза, Бобруйск, Борисов, Браслав, Воложин, Добруш, Дубровно, Жлобин, Ивацевичи, Калинковичи, Климовичи, Кобрин, Кричев, Лельчицы, Лида, Логойск, Мозырь, Наровля, Орша, Пружаны, Слуцк, Смолевичи, Солигорск, Чериков и Шклов. Среди объектов, которые получили улучшение связи, торговые центры и железнодорожные вокзалы.

"Качество передачи данных находится в фокусе особого внимания МТС. В этом году мы планируем заметно увеличить как покрытие, так и пропускную способность нашей сети во всех регионах. Для этого мы строим собственные базовые станции и активно используем возможности инфраструктурного партнера, - комментирует заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких. - Благодаря этому мобильный интернет и голосовые вызовы будут становиться только лучше".