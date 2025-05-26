МТС составил рейтинг станций метро по интернет-трафику

С начала года абоненты МТС прокачали в метро больше 1 тысячи Тб данных. МТС проанализировал пассажирский трафик и назвал станции, на которых минчане и гости столицы активнее всего используют интернет: смотрят видео, отвечают на сообщения, скролят соцсети и слушают музыку. Абсолютный лидер - "Петровщина".

Минский метрополитен - это не только транспортный узел, но и одна из самых активных цифровых зон. Всего с начала года услугами связи МТС в подземке воспользовались почти 800 тыс. абонентов, потребив в общей сложности больше 1 тыс. Тб данных.

Самой популярной является первая ветка: на нее приходится более 60 % трафика. Зеленолужская линия сегодня перевозит каждого пятого абонента компании, интернет-активность пользователей после запуска новых станций почти удвоилась.

По статистике МТС, безоговорочным лидером потребления трафика в подземке можно назвать "Петровщину". Здесь ежемесячно "прокачивается" до 50 тыс. Гб данных. Самые интернет-активные станции второй и третьей веток - "Каменная горка" и "Ковальская Слобода".

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В предыдущий раз подобное исследование компания проводила 5 лет назад. Тогда самой "прокачанной" станцией была признана пересадочная "Октябрьская".

Справка:

МТС - телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов, услугами которого пользуются свыше 5,7 млн клиентов. По результатам 1 квартала 2025 года МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь: компания имеет наибольшую интегральную оценку в рамках мониторинга услуг сотовой подвижной электросвязи государственного предприятия "БелГИЭ".