МТС стал лидером по качеству мобильной связи в районных центрах Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1200ccd8-eea0-40dd-821f-8056ed14fcef/conversions/af083009-9327-41e5-aaaf-4b13accc2ed3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1200ccd8-eea0-40dd-821f-8056ed14fcef/conversions/af083009-9327-41e5-aaaf-4b13accc2ed3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1200ccd8-eea0-40dd-821f-8056ed14fcef/conversions/af083009-9327-41e5-aaaf-4b13accc2ed3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1200ccd8-eea0-40dd-821f-8056ed14fcef/conversions/af083009-9327-41e5-aaaf-4b13accc2ed3-xl-___webp_1920.webp 1920w

МТС занял первое место по совокупности показателей качества мобильной связи по итогам измерений в районных центрах страны с начала года. Также оператор лидирует по средней скорости передачи данных - почти 24 Мбит/с. Это следует из данных портала оценки качества услуг электросвязи государственного предприятия "БелГИЭ" по состоянию на 14:00 14 марта.

По данным "БелГИЭ", компания имеет наибольшую итоговую интегральную оценку качества связи в районных центрах, городах и поселках городского типа в сравнении с другими участниками рынка. Также МТС существенно опережает сети других операторов по интегральным оценкам мобильной телефонии, включая телефонное радиосоединение и качество передачи речи.

По совокупности наблюдений в райцентрах у МТС зафиксированы:

• самая высокая доля успешных вызовов - более 99,7 %;

• наименьшая доля вызовов с соединением дольше 10 секунд;

• нулевой показатель разъединений (обрывов) во время разговора;

• самая чистая (без искажений) передача речи;

• наивысшая средняя балльная оценка качества передачи речи;

• самая высокая средняя скорость передачи данных - 23,87 Мбит/с;

• наибольшая доля сеансов 4G со скоростью загрузки от 5 Мбит/с - более 85 %.

"Качество мобильной связи имеет принципиальное значение для наших клиентов и приоритетное - для нас. В фокусе особого внимания доступность сети во всех населенных пунктах страны, в том числе и во всех городах районного значения и городских поселках. В МТС постоянно работают над расширением географии и пропускной способности сети, улучшая качество голосовой связи и передачи данных", - прокомментировал заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.

Услугами МТС пользуются более 5,7 млн клиентов, что делает компанию крупнейшим оператором связи Беларуси по количеству абонентов. Покрытие сети охватывает свыше 98 % территории. Компания первой в стране предоставила пользователям доступ к услугам на базе 4G, а в 2022 году запустила звонки VoLTE.

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