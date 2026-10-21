МТЗ передал профильным колледжам из регионов Беларуси новинки техники

Энергонасыщенные "Беларусы" помогут повысить уровень практической подготовки будущих механизаторов. Речь идет про супертракторы, которые оснащены системами точного земледелия. 21 октября новинки от МТЗ получили профильные колледжи из регионов страны.

Проект масштабный: всего Академия национального образования в 2026 году закупила у МТЗ 76 тракторов - это три модели "Беларусов", в том числе и 3522 - энергонасыщенная машина, которая востребована во многих сельхозпредприятиях страны.

Благодаря новой технике тракторного завода учащиеся аграрно-технических, аграрно-экономических и индустриальных колледжей (а таких в стране более 30) смогут не только овладеть навыками ее многопрофильной эксплуатации, но и познакомиться с цифровыми решениями, которые сегодня активно внедряются в агропромышленном комплексе.

Игорь Земцов, генеральный конструктор ОАО "МТЗ":

"Темы "точного земледелия" - относительно новшество, лет 5-7 назад началось развитие этой темы. Конечно, обучаться теперь надо только с условием этих доработок. Попадая на конкретную работу, человек столкнется с этими машинами, поэтому учить надо всегда, даже желательно немного забегая вперед, потому что пока они учатся, мы же тоже не стоим на месте, развиваемся, выпускаем новые модели, новые варианты, добавляем какие-то изменения".

"Этот трактор оснащен системой автоматического вождения. Данная система позволяет экономить ресурсы, то есть посевной материал, топливо, средства защиты растений. Данная система позволит производственное обучение, вообще в целом учебный процесс, вывести на новый уровень", - отметил старший мастер Слуцкого государственного индустриального колледжа Григорий Груша.

В рамках программы "Беларусь интеллектуальная" новую технику и технологии получат колледжи и других профилей. Уже есть планы на 2027 год.

Ольга Рыбаключева, ректор ГУО "Академия национального образования":

"В 2027 году Министерством образования запланировано оснастить центрами роботизации и автоматизации производства каждую область Беларуси. Они носят межотраслевой характер и направлены на программу социально-экономического развития нашей страны в рамках повышения процента роботизации производств - с 13 роботов на 10 тыс. населения до 100".

Этот месяц - знаковый для системы аграрно-технического образования Минской области. 23 октября в Слуцке откроется школа молодого комбайнера "Колосок" (такая уже работает в Клецке). Свой опыт учащимся будут передавать хлеборобы Центрального региона, которые намолотили за сезон более 4 тыс. т зерна.

А на следующей неделе "Колосок" откроют в колледжах Смиловичей, Вилейки и Борисова.