Навигатор по рыбным зимовальным ямам разработан в Беларуси

Белорусские ученые создали навигатор, который знает о рыбных ямах больше, чем заядлые рыбаки. Это особенно актуально сейчас: с 1 октября в Беларуси действует запрет на лов всех видов рыб на зимовальных ямах.

Рыбалка без штрафов

С 1 октября в Беларуси вступил в силу запрет на любительский и промысловый лов всех видов рыб на зимовальных ямах - он продлится до 15 апреля. Для понимания: это участок водоема, где рыба пережидает холода: обмен веществ замедляется, активность падает, и она становится легкой добычей. К примеру, на реке Сож таких ям в данный момент 29.

Казалось бы, все просто: не лови там, где нельзя. Но как рыболову на воде понять, где именно заканчивается запретная зона? Раньше приходилось сверяться с бумажным перечнем координат, который утвержден постановлением Минсельхозпрода и НАН Беларуси. Теперь на помощь пришла наука. Объединенный институт проблем информатики Академии наук разработал приложение - интерактивную карту зимовальных ям с точными координатами и границами. Благодаря приложению подводная акватория становится буквально прозрачной. Речь о 17 водоемах.

"Пользователь переходит на саму интерактивную карту, выбирает интересующую его зимовальную яму и видит по ней описание - это водоем, область, район, к которому относится зимовальная яма, координаты начала и конца ямы и более подробное описание, - рассказала Мария Слесарева, младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. - Нашим навигатором пользуются как обычные граждане, так и официальные учреждения. Ссылки на нашу платформу размещены на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и на сайте Государственной инспекции по охране животного и растительного мира. В период запрета ловли на рыбалку, а это с 1 октября по 15 апреля, мы фиксируем не меньше 5 тыс. скачиваний".

В приложении загружен актуальный перечень охранных зон, утвержденный Указом Президента № 284 и совместными постановлениями Минсельхозпрода и НАН Беларуси. Рыбакам больше не нужно гадать или сверяться с бумажными списками - достаточно открыть карту на телефоне. А это значит, что случайных нарушений станет меньше, а рыбные ресурсы страны сохранятся для будущих поколений.

За нарушение запрета предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин с конфискацией снастей, а за каждую незаконно пойманную рыбу - возмещение вреда в трехкратном размере. В случае нанесения крупного ущерба природе предусмотрена уголовная ответственность. Рыбакам настоятельно рекомендуем скачать новое приложение и не попадаться на крючок.