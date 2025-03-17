3.62 BYN
3.15 BYN
3.42 BYN
Обновленные условия использования мобильной связи абонентами А1 в России: что полезно знать
С 1 марта стало комфортнее пользоваться услугами мобильной связи при поездке в Россию.
А1 предлагает подробно разобраться, что это значит для абонентов.
Что нового?
Теперь, находясь на территории России, вы можете использовать:
- 5 ГБ интернет-трафика (стоимость 1 ГБ в среднем 5 руб.);
- 150 минут для входящих звонков;
- до 150 исходящих минут для звонков из России в Беларусь при наличии минут во все/в другие сети в вашем тарифном плане.
Как это работает?
- Минуты предоставляются на календарный месяц, 5 ГБ интернет-трафика - на 30 дней (с момента первой интернет-сессии в России).
- Если ваш тарифный план включает минуты на звонки в другие/во все сети, то 150 минут из них можно использовать при регистрации в сетях российских операторов для исходящих звонков из России в Беларусь. При этом если вы находитесь в домашней сети, то эти минуты расходуются для звонков на белорусские номера.
Обратите внимание: звонки из Беларуси в Россию - это международные звонки. Они оплачиваются по соответствующим тарифам.
Подготовка к поездке
Выполните несколько простых действий:
1. Проверьте наличие или активируйте услугу "Международный роуминг".
2. Если вы намерены пользоваться мобильным интернетом, убедитесь в том, что:
• у вас подключена услуга "Мобильный интернет"/ "Интернет для тарифного плана";
• точка доступа (APN) настроена правильно;
• в мобильном устройстве активирована функция передачи данных в роуминге.
3. Проверьте наличие или активируйте услугу "Международные звонки", это необходимо для совершения исходящих вызовов/ отправки SMS из России в Беларусь.
4. Проверьте настройки телефонного аппарата на предмет ограничений/запретов (например, запрет на совершение звонков и т.п.).
5. Ознакомьтесь с условиями вашего тарифного плана - проверьте, сколько минут на звонки во все/в другие сети в него включено, а также их остаток.
Удобство управления
Вся информация и управление услугами доступны в приложении "Мой А1".
Списание средств
Остаток минут и начисления обновляются по мере поступления информации в систему расчетов. Окончательная сумма может быть выставлена спустя некоторое время (до 30 дней).
Списание стоимости каждого интервала из 5 ГБ (в зависимости от объема использованного абонентом трафика) происходит поэтапно.
Если вы продолжаете пользоваться услугами сверх предусмотренного трафика (более 150 минут или 5 ГБ), начисления за них производятся по роуминговым тарифам. Подробнее можно узнать по ссылке.
Важно знать
- Вы можете использовать услуги в сети любого российского оператора. В приграничной зоне рекомендуется выбрать сеть в ручном (а не в автоматическом) режиме, чтобы избежать непроизвольной регистрации в сети гостевого оператора.
- Объем интернет-трафика зависит от того, как вы используете сервисы. Мессенджеры, социальные сети и другие приложения потребляют трафик в фоновом режиме. Проверьте настройки и скорректируйте их с учетом предстоящей поездки. Вне домашней сети контролируйте расходы и какой тип подключения вы используете (по Wi-Fi или в мобильной сети).
- При подключенном "SMS-роуминге" вам не будет доступна голосовая связь, но вы сможете использовать интернет-трафик "5 ГБ в России".
Актуальную информацию об услугах и каналы связи с компанией можно найти на официальном сайте А1.