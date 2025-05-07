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"Они более эффективны в лечении" - в Беларуси начинают применять клеточные технологии 2-го поколения
Беларусь переходит на клеточные технологии второго поколения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Применяемые до настоящего времени клеточные продукты 1-го поколения оказывают клинический эффект у 30-50 % пациентов, у которых стандартная терапия неэффективна или малоэффективна.
По прогнозам специалистов, эффект от применения клеточных технологий 2-го поколения составит от 60 до 80 %.
В данном случае речь идет о геномодифицированных лимфоидных и дендритных клетках для лечения онкологических заболеваний, геномодифицированных или активированных in vitro мультипотентных мезенхимальных стромальных клетках (МСК) человека с направленным тканеспецифическим действием. Планируется развивать тканевую инженерию для заместительной терапии дефектов функции неэффективных или отсутствующих органов и тканей. На их основе планируется следующее поколение клинических испытаний с использованием клеток с усиленными терапевтическими способностями.
За последние 15 лет в Беларуси с использованием клеточных технологий на основе МСК пролечено более 2 тыс. пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нейродегенеративными, заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта, гепатитами, при трансплантация костного мозга и органов и т. д. Кроме того, клеточная терапия с использованием дендритных клеток, Т-лимфоцитов, естественных киллерных клеток и естественных киллерных Т-лимфоцитов применена для лечения около 260 пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Такие цифры привел директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.
На сегодняшний день в Беларуси функционируют четыре аттестованные производственные лаборатории клеточных биотехнологий, каждая из которых ежегодно выпускает от 100 до 350 биомедицинских клеточных продуктов для практического здравоохранения. Разработаны 2 клинических протокола и 53 метода оказания медпомощи. Все это дает возможность применять клеточные продукты для лечения пациентов с 31 нозологической формой заболеваний. Уже получена госрегистрация на 12 биомедицинских клеточных продуктов, которые предназначены для клинического использования.