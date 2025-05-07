"Они более эффективны в лечении" - в Беларуси начинают применять клеточные технологии 2-го поколения

В Беларуси начинают применять клеточные технологии 2-го поколения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f09f3138-eff2-4249-b548-498300ebc8fa/conversions/258663f6-7a12-4398-a1d0-4154cc3e53e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f09f3138-eff2-4249-b548-498300ebc8fa/conversions/258663f6-7a12-4398-a1d0-4154cc3e53e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f09f3138-eff2-4249-b548-498300ebc8fa/conversions/258663f6-7a12-4398-a1d0-4154cc3e53e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f09f3138-eff2-4249-b548-498300ebc8fa/conversions/258663f6-7a12-4398-a1d0-4154cc3e53e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь переходит на клеточные технологии второго поколения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Применяемые до настоящего времени клеточные продукты 1-го поколения оказывают клинический эффект у 30-50 % пациентов, у которых стандартная терапия неэффективна или малоэффективна.

По прогнозам специалистов, эффект от применения клеточных технологий 2-го поколения составит от 60 до 80 %.

В данном случае речь идет о геномодифицированных лимфоидных и дендритных клетках для лечения онкологических заболеваний, геномодифицированных или активированных in vitro мультипотентных мезенхимальных стромальных клетках (МСК) человека с направленным тканеспецифическим действием. Планируется развивать тканевую инженерию для заместительной терапии дефектов функции неэффективных или отсутствующих органов и тканей. На их основе планируется следующее поколение клинических испытаний с использованием клеток с усиленными терапевтическими способностями.

За последние 15 лет в Беларуси с использованием клеточных технологий на основе МСК пролечено более 2 тыс. пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нейродегенеративными, заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта, гепатитами, при трансплантация костного мозга и органов и т. д. Кроме того, клеточная терапия с использованием дендритных клеток, Т-лимфоцитов, естественных киллерных клеток и естественных киллерных Т-лимфоцитов применена для лечения около 260 пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Такие цифры привел директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.