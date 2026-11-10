От 10 секунд на снимок: нейросети помогают минским врачам находить скрытые патологии в легких

Снимки легких белорусов теперь проверяют с помощью ИИ. В рамках пилотного проекта обученные нейросети помогают не пропустить минимальные патологические изменения и обработать массивы данных в максимально короткие сроки.

Поскольку большинство профилактических обследований не выявляет отклонений от нормы, главная задача нейросетей - обращать внимание врачей на возможные патологические изменения, которые требуют дополнительной проверки. При этом искусственный интеллект выступает исключительно в роли помощника - окончательное заключение принимает доктор.

Светлана Тумашик, главврач Минского клинического центра фтизиопульмонологии:

"Положительным фактором в работе искусственного интеллекта является то, что доктор в среднем затрачивает на чтение одного флюорографического снимка 10 минут, а искусственный интеллект - от 10 секунд до минуты (это максимум). Он читает быстро, он работает прицельно и конкретно на какие-то изменения".

До конца года проект тестируют на базе Минского клинического центра фтизиопульмонологии. В начале 2027 года технологии планируют внедрить во всех поликлиниках столицы.