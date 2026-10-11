От датчиков на лампах до ИИ в отоплении: как Беларусь внедряет технологии в энергосбережение

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Курс на энергосбережение в Беларуси охватывает и промышленные предприятия, и жилые дома: от светодиодных ламп и пеллетных котлов до автоматики и искусственного интеллекта. Об этом рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Боровенко в "Актуальном интервью".

По его словам, для промышленности уже действует отдельная программа. "В Беларуси существует программа, которая направлена на развитие энергоэффективности на промышленных предприятиях. Эта программа достаточно всеобъемлющая, то есть направлений там очень много, например, подключение датчиков на периодическое включение электрических ламп, применение светодиодных ламп. Наверное, уже все предприятия, организации применяют светодиодные, тем более что у нас есть собственное производство. Это надо использовать", - отметил Владимир Боровенко.

Отдельный ресурс - местное древесное топливо. "Если говорить о применении возобновляемых источников, используются котлы на пиролизном топливе, пеллетные котлы. Они позволяют достаточно хорошо автоматизировать сгорание твердого древесного топлива и его подачу. Это тоже достаточно хорошее альтернативное решение для жилых домов", - пояснил депутат.

quote Но надо помнить, что утепление дома - это основа энергосбережения. Котел может быть самым эффективным, топливо может быть самым дешевым, но если плохое утепление, есть сквозняки, то, конечно, все это тепло будет выдувать. Владимир Боровенко

Существенную экономию, по его оценке, дает и автоматика в быту. "На сегодняшний день достаточно высокий уровень экономии позволяет создать автоматизация. Мы понимаем, что когда человека нет дома, там не нужна очень высокая температура. Надо поддерживать минимальную температуру, допустим, 13-15 градусов, чтобы было комфортно. В этом помогает термостат - прибор, который регулирует в зависимости от часов работу котла и, соответственно, потребление газа. То есть это тоже большой источник экономии", - сказал он.

На производстве регулирование становится еще тоньше. "На многих даже промышленных предприятиях внедряется искусственный интеллект, который позволяет тонко регулировать, секционировать подачу тепла по отдельным цехам, отдельным помещениям", - заключил Владимир Боровенко.

Таким образом, по оценке депутата, энергосбережение в Беларуси строится на нескольких уровнях: светодиоды и датчики на предприятиях, пеллетные и пиролизные котлы в домах, обязательное утепление и автоматика, которая снижает температуру, когда людей нет дома.