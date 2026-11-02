От импортозамещения IT-продуктов до собственного AI - как в Беларуси развивают "цифру"

Алексей Лобач

Искусственный интеллект все прочнее входит в нашу жизнь, все глубже внедряется в бизнес-процессы, производство, медицину и образование. С одной стороны, это облегчает и ускоряет многие процессы, с другой - влечет за собой определенные риски. Как соблюсти баланс между цифровым развитием и защитой персональных данных? Как обезопасить свои деньги и сохранить репутацию в цифровом мире? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты на международном экспо-форуме IT ALL STAR 2.0, который прошел в Минске 31 октября.

На одной площадке собрались представители ИТ-компаний, эксперты рынка, представители бизнеса и государственных структур, а также гости из России, Латвии, Катара, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ.

Возможности ИИ и белорусские технологии

"Сегодня технологичные продукты могут создаваться не только большими корпорациями и огромными командами, но и молодыми ребятами, маленькими командами, которые завтра будут выпускниками вузов, порог входа в эту "игру" снизился так же, как в свое время создание видеоконтента благодаря социальным сетям. Самую большую ценность и значение сегодня имеют внимание пользователей и востребованность у них - это главная валюта. Наш форум не только для специалистов, но и для людей, далеких от технологий - предпринимателей, которые заинтересованы в совершенствовании своих бизнес-процессов", - подчеркивает организатор форума, директор ООО "Супикс", визионер и предприниматель, основатель ИТ-Хаба Беларуси ITNEWS.pro Алексей Лобач.

Нынешний форум посвящен белорусским технологичным решениям. Но почему в фокусе внимания именно искусственный интеллект и кибербезопасность? Все потому, что, с одной стороны, мы сегодня видим бесконечный конвейер новых решений, а с другой - те же технологии ИИ позволили сделать вредоносные атаки как на отдельные компании, так и на целые инфраструктуры более дешевыми. Сегодня главный вызов для человечества - это ежедневная защита пользователей, бизнеса, и государства.

Организаторы IT ALL STAR 2.0 ставили перед собой несколько целей:

показать возможности искусственного интеллекта для создания продуктов;

дать молодым проектам и талантам шанс реализовать то, что раньше требовало больших бюджетов;

помочь бизнесу увидеть, что можно автоматизировать в процессах, повышая эффективность команд, а не обязательно сокращая штат;

дать госсектору возможность посмотреть готовые решения и проконсультироваться с экспертами;

позволить людям, далеким от технологий, задать вопросы и получить ответы на простом и понятном языке.

И еще один важный момент: все эксперты, стартапы и компании, чтобы создать аккаунт на платформе организатора форума ITNEWS.pro, проходят обязательную верификацию. То есть ИТ-Хаб Беларуси ITNEWS.pro гарантируют, что компания или стартап действительно действует от своего имени, а эксперт на самом деле является экспертом в своей области.

Реальные результаты и успешные кейсы

"В начале 2026 года на первом форуме IT ALL STAR девушка выступала у нас на форуме в качестве спикера, и после этого ее пригласили работать в компанию. Сегодня она тоже выступает, уже от имени компании, в которую почти год назад ее пригласили. Также нам известно о бизнес-контактах, которые состоялись на нашем форуме и в последующем вылились в деловое сотрудничество", - рассказывает Алексей Лобач.

"Подтверждаю, - присоединяется к беседе технический директор и соучредитель компании KVANTEK Даниил Радченко. - Наша компания специализируется в области искусственного интеллекта - создает продукты, интегрирует их и кастомизирует под специфические требования клиента. И с каждого форума мы всегда уходили с заказчиком, и не одним, что для нас как для бизнеса дает очень хороший фидбэк. Формат IT ALL STAR нацелен на конкретику и на конкретные решения, которые представляются именно на рынке Беларуси".

Форум работает как своеобразная витрина:

участники видят не красивую картинку, а готовые процессы и решения;

можно вживую пообщаться, задать вопросы и избежать разочарования при внедрении;

площадка работает как своего рода ускоритель - то, что сегодня здесь увидели и обсудили, завтра уже может быть внедрено в производство или бизнес-процессы.

Made in Belarus

Высокую доходность белорусского ИТ-бизнеса обеспечивает экспорт. Это не секрет. Беларусь - компактная страна, и все произведенное невозможно полностью потребить внутри, поэтому большая доля прибыли приходится на резидентов Парка высоких технологий.

"Как говорит наш Президент, мы не сидим на нефти, и нам все достается огромным трудом - как на полях, так и в ИТ-сфере. И, несмотря на это, мы все равно на мировой арене себя достойно представляем", - констатирует Алексей Лобач. Главной задачей форума он называет импортозамещение ИТ-продуктов в условиях санкций. Поэтому наряду с крупными компаниями здесь представлены и стартапы - интересные проекты, которые в будущем смогут работать на благо страны. Молодым командам дают возможность выступить на главной сцене, продемонстрировать решения на понятном языке и получить первые контакты для сотрудничества и экспорта.

А вот можно ли, имея классную идею, но не имея начального капитала, создать продукт? "В Беларуси на сегодняшний день это может каждый - 100 %, - гарантирует Алексей Лобач. - Создать продукт и проверить первые гипотезы, спрос, получить обратную связь можно, обратившись в стартап инкубатор ПВТ. Там проводится обучение, экспертная оценка, можно получить поддержку. Там человек с идеей даже может найти единомышленников, скооперироваться с кем-то и вместе создать продукт исходя уже из совместной практики. Сегодня финансирование можно получить даже под идею".

Еще можно создать аккаунт на ITNEWS.pro. Основатели продуктов размещают здесь стартапы бесплатно.

"Нам хочется, чтобы наши специалисты не экспортировали экспертизу за рубеж и становились там рабочей силой, а чтобы они, даже выезжая, экспортировали и масштабировали свои продукты, созданные здесь, белорусской командой, и прославляли нашу страну на международной арене, чтобы все знали, что это Made in Belarus", - говорит Алексей.

Взгляд из-за рубежа

"Сегодняшнее мероприятие фундаментально подрывает мнение любого европейца о том, что Беларусь в такой отрасли как IT не способна конкурировать, - заявляет экс-депутат сейма Латвии, общественный деятель Алексей Росликов. - Вы сегодня Европу обогнали, я думаю, лет на 10".

Об этом красноречиво говорит очередной пакет европейских санкций против РФ, в который попала и белорусская криптоплатформа.

Алексей Росликов:

"Все последние пакеты санкций, которые Европейский Союз принимал против Республики Беларусь, против Российской Федерации, были связаны именно с тем, чтобы ограничить потенциал и возможности вашей страны для выхода на международные рынки. Беларусь, учитывая ее компактные размеры, смогла добиться большого успеха. Поэтому санкции развернуты именно с целью не дать вам показать свой потенциал и не дать вам захватить европейский рынок".

Будущее IT: тренды и прогнозы

Искусственный интеллект (ИИ) и нейронные сети окончательно перешли из категории футуристических технологий в категорию повседневных инструментов, меняющих практически все сферы человеческой жизни. И это вызов. Буквально на днях произошел взлом одной из самых крупных и, как предполагалось, самых защищенных криптоплатформ в мире - Binance. Ущерб, по разным оценкам, составил около 6,3 млрд долларов. Эксперты заявили, что сделано это было при помощи нейронных сетей. Несколькими днями ранее точно так же взломали криптокошелек Trust Wallet.

"Доступность нейросетей обусловила то огромное количество взломов, которое мы сегодня наблюдаем. Идут взломы очень серьезно зарегулированных, централизованных информационных систем. Взламывают опенсорсные устройства и программные продукты, на код которых смотрит весь мир", - констатирует председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых технологий и инноваций Василий Кулеш.

Поэтому если говорить об IT-трендах, то, пожалуй, главным на сегодняшний день является защита критической инфраструктуры и информационных систем с большими объемами данных граждан. "И здесь вот что хочется сказать про Беларусь. У нас с начала 2000-х уже сформирована культура разработки программного обеспечения и его эксплуатации, а если шагнуть шире - экосистема, обеспечивающая его внедрение и применение. То есть нельзя говорить о том, что какое-то узкое направление будет определяющим для развития IT. Здесь важны все предыдущие наработки и, опять же, возможность следования за трендами", - поясняет Василий Кулеш.

Один из самых хайповых трендов сегодня - это вайб-кодинг, когда человек не пишет код самостоятельно, а просто описывает задачу, поручая весь процесс генерации искусственному интеллекту и LLM-агентам. Огромное количество людей решило, что они могут, не имея образования и экспертизы в разработке кода, создавать IT-продукты. Эксперты считают, что это будет самым большим разочарованием в ближайшее время. Вайб-кодинг будет хорошо работать только у тех, которые уже имеет опыт в разработке, создании и выводе продуктов на рынок. Все остальные просто получат опыт.

Еще один из явных трендов - это перевоплощение интеллектуального потенциала. Сегодня, чтобы найти информацию, даже не надо заходить в поисковик и просматривать первые пять страниц выдачи сайтов. Можно просто ввести запрос в Perplexity AI (для этого достаточно голосом надиктовать, что нужно), а ИИ-ассистент в реальном времени и выдает готовые ответы со ссылками на источники. В скором будущем мир может получить ту ситуацию, когда большая часть людей разучится думать. Это пессимистичный сценарий.

Василий Кулеш:

"Но в Беларуси есть все предпосылки, чтобы создать свой собственный тренд - такую среду, которая позволит подрастающему поколению развиваться корректно, чтобы наши дети, используя все современные инструменты и технологии, развили более сильный человеческий интеллект, взаимодействующий с сильным искусственным интеллектом. И у нас это, вроде бы, получается. Здесь нам не нужно изобретать велосипед, нам нужно просто соединить воедино то инженерное наследие, которое нам досталось, любознательность нашей молодежи и фундаментальное образование - наследие советских времен, которое нам удалось сохранить".

Еще один тренд - автоматизация нашего быта и проникновение IT во все сферы жизни. Мы пользуемся пылесосами, которые сами определяют, когда нужно начинать уборку, разговариваем с колонками, которые управляют умным домом, практически у каждого школьника есть смартфон, в который по умолчанию встроены какие-то AI-продукты.

"AI я бы назвал ключевым трендом, - говорит Василий. - Думаю, это будет базовая технология, которая проникнет во все сферы жизнедеятельности человека. А еще, мне кажется, мы увидим ряд смежных, конвергентных, сходящихся воедино технологий, в числе которых блокчейн и роботизация".

Роль человека в мире ИИ

А какое место в этой системе будет отведено человеку? Об этом нужно думать и говорить уже сейчас. И опять мы возвращаемся к роли государства и общества - должна быть выстроена культура взаимодействия с цифровизацией, кибернетизацией.

"В свое время в Лондоне было 2 млн гужевых повозок. И когда появились автомобили, был огромный хайп, извозчики устраивали забастовки. В итоге развитие автомобильной промышленности сформировало намного больше рабочих мест, чем количество людей, вовлеченных в извоз. И мы сейчас, я думаю, при грамотном управлении получим ту же историю", - поясняет Василий.

Нейросети работают в рамках заложенных данных и разметки, а человек способен собирать опыт поколений и видеть признаки, которые не были заложены.

quote "Нам нужно быть людьми сейчас больше, чем мы когда-либо ими были". Василий Кулеш

Автоматизация рутинных и вредных процессов освободит ресурсы, но творческая и экспертная составляющая все равно останется за человеком. Поэтому потребность людях не исчезнет. Будут пересмотрены их роль и степень участия в тех или иных процессах.

Защита данных и киберграмотность

В вопросах защиты персональных данных эксперты сходятся в одном - в Беларуси спокойно и комфортно. "За Беларусь я спокоен. Абсолютно комфортно себя чувствую, оплачивая все по безналу, взаимодействуя внутри контура Республики Беларусь. Хотя какие-то негативные сценарии возможны, потому что мошенники не киберпреступники не дремлют, но у нас очень эффективно работающий Оперативно-аналитический центр, Центр защиты персональных данных и вся эта махина госорганов, которые во многом унаследованы с того периода, когда мы были одним целым в рамках Советского Союза", - обращает внимание Василий Кулеш.

Все иностранные компании, находящиеся в пределах нашей страны, имеют другие юридические лица в Республике Беларусь, и в случае возникновения спорных вопросов с клиентами они будут отвечать по белорусским законам. Но если мы выходим за пределы белорусского контроля, то государство, к сожалению, защитить нас не может. Но вот что могут сделать наше государство и общество - это обеспечить финансовую, киберграмотность. Чем в Беларуси, собственно, и занимаются, проводя в том числе форум IT ALL STAR.