Отечественные IT-решения против санкций: как Беларусь укрепляет информационную безопасность

Цифровизация и развитие национальной IT-индустрии - одна из стратегических задач развития Беларуси на ближайшие годы. Об этом сегодня говорили на заседании межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совбезе. И, несмотря на гибридное воздействие Запада и санкции, многие отечественные производители программного обеспечения сегодня делают достойный продукт. Но дефицит белорусских решений все равно есть.

Безопасность в информационной сфере

Александр Неверовский, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"В ходе анализа нашего рынка мы видим, что отечественных разработок, наверное, недостаточно. Здесь основные причины - агрессивная маркетинговая политика иностранных производителей, переманивание наших. Также имеется информация о скрытом финансировании белорусских компаний, которые используют иностранное программное обеспечение. Здесь же можно отметить и вопросы точной поддержки наших производителей, но тут уже со стороны Республики Беларусь".

Made in Belarus: отечественные производители делают достойный продукт

Эксперты отмечают, что отрицательное влияние на потребительские предпочтения нередко оказывает и сформированный годами стереотип о превосходстве зарубежных решений над белорусскими на основании только происхождения. Но и это клише уже развенчали белорусы и их проекты.

Ликвидировать все уязвимости национальной IT-индустрии, сделать программный продукт импортонезависимым минимум на 90 % - такую задачу поставил глава государства. Все предложения и решения сегодня будут рассмотрены в Совете Министров и при необходимости доложены Президенту.