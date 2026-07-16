Партнерство в сфере ИИ: Беларусь присоединилась к международной инициативе в Шанхае

Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ. Документ подписан сегодня в Шанхае накануне всемирной конференции по искусственному интеллекту. Она стартует 17 июля.



В числе участников - Россия, Китай, Казахстан, Сербия, ЮАР и еще более 20 стран. Конференция позволит обобщить глобальный опыт, продемонстрировать китайские решения и разработать современные подходы в работе с ИИ.

Сегодня искусственный интеллект расширяет возможности бизнес-процессов, становится важным помощником в работе и жизни людей. Вместе с тем остро встает вопрос глобального управления и регулирования этой технологии.



Китай призывает работать сообща, это подчеркивает и слоган очередной конференции: "Партнерство в области ИИ ради светлого будущего".

Партнерство в области ИИ ради будущего

Внимание к развитию технологии в Китае уделяется на самом высоком уровне. В конференции участие примет Председатель Китайской Народной Республики. Ожидается, что Си Цзиньпин подробно расскажет о проводимой политике в области ИИ, позиции, видении и предложениях Китая в области развития технологии.

Линь Цзянь, официальный представитель МИД Китая:

"Официальные лица, представители промышленности, академических кругов и научно-исследовательских институтов, а также руководители международных организаций из различных стран были приглашены китайской стороной для участия в этом знаменательном мероприятии. Технологические инновации в области ИИ претерпевают масштабные прорывы, демонстрируя беспрецедентную динамику. Такой прогресс открывает перед международным сообществом как возможности, так и вызовы, что делает управление ИИ важной темой нашего времени".

Широкий спектр тем обсудят эксперты в Шанхае

17 июля состоится конференция высокого уровня по глобальному управлению ИИ. Форум будет посвящен технологическим основам и промышленным практикам в сфере "интеллектуальных компаньонов".



Рассмотрят не только базовую архитектуру, но и прикладные решения. Ждем также обсуждений вопросов безопасности и управления. Пройдет международный диалог о границах поведения ИИ, развития надежных систем защиты.

Большая экспозиция достижений в области ИИ

Передовые разработки представят в Шанхае

Кроме дискуссий на высоком и высшем уровнях, будет представлена большая экспозиция достижений в области искусственного интеллекта, причем сразу на нескольких площадках - в таких районах Шанхая, как Пудун, Чжанцзян и Сюйхуэй. Ожидается участие более 1100 предприятий: они представят более 3 тыс. продуктов и технологий, некоторые будут показаны мировой общественности впервые.

Глобальная конференция также послужит платформой для основателей компаний, занимающихся искусственным интеллектом, команд на ранних этапах развития и независимых разработчиков. Будет возможность увидеть новые оригинальные проекты и идеи. Площадок у конференции будет много, покажем самое интересное в эфире "Первого информационного".

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