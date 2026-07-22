"Правила, по которым мир будет играть дальше" - как страны могут обеспечить безопасное внедрение ИИ

Искусственный интеллект уже проник практически во все сферы жизни, и это требует от государств своевременного установления общих правил его регулирования. Об этом заявил министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский в программе "В эфире Китай".

По его словам, повсеместное внедрение ИИ вынуждает страны вырабатывать единые подходы к управлению этой технологией. "Если мы посмотрим вокруг, наверное, уже нет такой сферы, где бы мы ни сталкивались с искусственным интеллектом хотя бы немного. Это повсеместное внедрение искусственного интеллекта, конечно, заставляет государство постепенно устанавливать общие правила управления этим процессом, общие правила регулирования искусственного интеллекта в глобальном масштабе", - отметил министр.

Кирилл Залесский подчеркнул важность заблаговременного определения "правил игры". "Мне кажется, важным в этой части является то, что мы заранее знаем те правила игры, по которым мир будет играть дальше", - сказал он.

quote Сегодня фактически искусственный интеллект развивается теми темпами, которых мы еще не видели. Первая открытая большая языковая модель у нас появилась в октябре 2022 года. Еще четырех лет не прошло, но это уже серьезно изменило все. Кирилл Залесский

Особую обеспокоенность, по его мнению, вызывает доверие детей к ответам языковых моделей. "Дети сегодня уже не идут в обычный поиск в интернете, Google или Яндекс. Дети уже выбирают какую-нибудь любимую языковую модель, ищут свой ответ там. А какой это будет ответ? Насколько он будет ответственный? Ведь дети доверяют этой информации", - отметил министр.

Когда речь идет о серьезных решениях, связанных с жизнью людей или экономикой, важно понимать принципы, на которых построена та или иная система ИИ. "И когда государства заблаговременно договариваются об этих принципах и условиях, то появляется категория доверия к тем или иным системам искусственного интеллекта для того, чтобы мы могли безопасно внедрять их в нашу повседневную жизнь", - заключил Кирилл Залесский.

Таким образом, по мнению министра связи и информатизации Беларуси, ключом к безопасному использованию искусственного интеллекта является международное согласование базовых принципов и правил его применения еще до массового внедрения в повседневную жизнь.