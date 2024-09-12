Убийцы дронов. Какие разработки поставлены на вооружение в белорусскую армию

Предприятия Госкомвоенпрома представили 2 разработки для борьбы с дронами. Обнаружить и запеленговать сигнал беспилотников помогает разработка "Шапель".

Он предназначен для использования группой военнослужащих на опорном пункте, автомобиле или бронетехнике. Приказом министра обороны новинка уже принята на вооружение. Комплекс обнаружения и местоопределения мультикоптеров "Дроноскоп" выполнен на основе использования технологии нейросетей. Осуществляет отслеживание перемещения мультикоптеров на карте, производя дешифрацию их радиосигналов.

Последние годы вокруг нашей страны складывается непростая обстановка. У западных границ Союзного государства стремительно наращивается военный потенциал, усиливается присутствие коалиционных войск. Уже сейчас в Восточной Европе, в Польше и странах Балтии развернуты значительные по боевому и численному составу группировки войск, оснащенные современным вооружением и способные наносить высокоточные удары. Практически еженедельно фиксируются десятки вылетов разведывательной авиации стран НАТО. В 2024 году зафиксировано 5 фактов нарушения западной воздушной границы, об этом командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович рассказал во время встречи с коллегами.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"Еженедельно мы фиксируем до 40 вылетов разведывательной авиации именно в рамках единой региональной системы ПВО. За этот неполный год мы зафиксировали 1,4 тыс. вылетов вдоль наших границ, в том числе легкомоторной авиации с территории Польши и стран Балтии. Также зафиксировали 5 нарушений госграниц Союзного государства. Поднимали наши дежурные экипажи по маршрутам, патрулировали в особых случаях боевых дежурств. Это все в рамках адекватного реагирования на складывающуюся обстановку".