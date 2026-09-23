Продажи гуманоидных роботов в 2026 году выросли более чем в 10 раз

В 2025 году производители продали около 7 тыс. гуманоидных роботов, а в 2026-м объем поставок оценивается уже в 90 тыс.

Специалисты в дальнейшем прогнозируют кратный рост продаж на этом рынке, причем основным поставщиком будет Китай.

До сих пор объемы продаж человекоподобных роботов были небольшими, что подтверждают цифры. Всего в мире сейчас насчитывается порядка 4 млн промышленных роботов, и их количество ежегодно прирастает примерно на 500 тыс.

Пока чаще всего в гражданских целях таких роботов используют в автомобильной промышленности, которая вообще является лидером по роботизации производства в мире, а также единично - в логистических центрах и рекламных кампаниях.