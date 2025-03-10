Технопарк БНТУ "Политехник" продемонстрировал свои возможности Мингорисполкому

"На этот год подписан бизнес-план, который говорит о том, что они смогут произвести 5 тыс. единиц, очень нужных для нашей страны. Также здесь производятся клапаны для сердца и многое другое, что необходимо для здоровья людей. Мы посетили одну из площадок, увидели, что есть детали, которые изготавливаются 100 % на экспорт и реализуются в РФ, Азербайджан".