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Технопарк БНТУ "Политехник" продемонстрировал свои возможности Мингорисполкому
Представители Мингорисполкома встретились с коллективом технопарка Белорусского национально-технического университета "Политехник".
Сегодня там активно идет обновление: появились новые токарно-фрезеровочные комплексы, другие умные машины. Не теряют актуальности разработки аппаратов медицинского назначения, в том числе эндопротез для клапана сердца.
Надежда Лазоревич, первый заместитель председателя Мингоисполкома:
"На этот год подписан бизнес-план, который говорит о том, что они смогут произвести 5 тыс. единиц, очень нужных для нашей страны. Также здесь производятся клапаны для сердца и многое другое, что необходимо для здоровья людей. Мы посетили одну из площадок, увидели, что есть детали, которые изготавливаются 100 % на экспорт и реализуются в РФ, Азербайджан".
"Политехник" - это один из четырех технопарков, работающих в Минске.