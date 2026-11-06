Тренды в fintech, крипте, блокчейне и майнинге обсудят на BLOCKCHAIN WORLD 4.0 в Минске
Минск, встречай BLOCKCHAIN WORLD 4.0! 21 ноября 2026 года международный саммит уже в четвертый раз объединит представителей финансового сектора, блокчейн-индустрии, криптобизнеса и регуляторов, которые обсудят, как новые технологии меняют платежи, инвестиции, банковские сервисы и цифровую экономику.
В центре внимания - практические решения и рыночные тренды в fintech, криптовалютах, блокчейне, Web3, AI, майнинге, криптобанкинге, платежных системах и безопасности. Саммит объединит участников из пяти стран: банки, платежные компании, криптобиржи, blockchain-разработчиков, крипторезидентов ПВТ, поставщиков майнингового оборудования, инвесторов, high-tech-бизнес и представителей государственных органов.
Что будет на саммите
- Порядка 20 спикеров на главной сцене - о новых финансовых инструментах, цифровых активах, регулировании, AI в финансах и технологиях для банков и платежных сервисов.
- Панельные дискуссии с участием бизнеса, криптоиндустрии - о точках пересечения инноваций, комплаенса и государственной политики.
- Экспо-зона белорусских и международных компаний: решения для финансов, блокчейна, криптоинфраструктуры, майнинга, безопасности.
- Зоны нетворкинга и интервью - для поиска партнеров, клиентов, инвесторов и технологических решений.
Кому будет полезно
- Банкам, финтех-компаниям и платежным сервисам - чтобы понять, какие blockchain- и AI-решения уже применимы в продуктах и операционных процессах.
- Криптобиржам, криптобанкам, Web3- и blockchain-компаниям - для выхода на новых партнеров, клиентов и инвесторов.
- Инвесторам, фондам и частным инвесторам - чтобы оценить перспективные направления цифровых финансов, криптоинфраструктуры и майнинга.
- Активным пользователям криптобирж, трейдерам и новичкам - чтобы лучше понимать рынок цифровых активов, безопаснее хранить средства, узнавать о новых продуктах и напрямую общаться с представителями индустрии.
- Бухгалтерам, главбухам, финансовым директорам и аудиторам - вопросы учета цифровых активов, налогообложения, документального оформления операций и готовности бизнеса к работе с криптобанками и токенами в Беларуси.
- Бизнесу, корпоративному сектору, ИТ- и blockchain-разработчикам - для знакомства с практическими кейсами внедрения технологий, вопросами безопасности и юридическими аспектами.
- Специалистам по кибербезопасности, комплаенсу, AML/KYC и юристам - для оценки рисков, регуляторных требований и практик защиты цифровых активов.
- Майнерам, поставщикам оборудования и инфраструктурным компаниям - для обсуждения экономики майнинга, оборудования, хостинга и энергопотребления.
- Представителям государственных органов и регуляторов - для диалога с бизнесом о регулировании цифровых активов, защите инвесторов и развитии цифровой экономики.
- Медиа, аналитикам и экспертам - для получения свежих данных, комментариев и контактов для публикаций.
Следить за новостями и ознакомиться с подробной программой можно на официальном сайте.
Организатор форума - ИТ-Хаб Беларуси ITNEWS.pro, генеральный информационный партнер - news.by.