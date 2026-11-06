Тренды в fintech, крипте, блокчейне и майнинге обсудят на BLOCKCHAIN WORLD 4.0 в Минске

Минск, встречай BLOCKCHAIN WORLD 4.0! 21 ноября 2026 года международный саммит уже в четвертый раз объединит представителей финансового сектора, блокчейн-индустрии, криптобизнеса и регуляторов, которые обсудят, как новые технологии меняют платежи, инвестиции, банковские сервисы и цифровую экономику.

В центре внимания - практические решения и рыночные тренды в fintech, криптовалютах, блокчейне, Web3, AI, майнинге, криптобанкинге, платежных системах и безопасности. Саммит объединит участников из пяти стран: банки, платежные компании, криптобиржи, blockchain-разработчиков, крипторезидентов ПВТ, поставщиков майнингового оборудования, инвесторов, high-tech-бизнес и представителей государственных органов.

Что будет на саммите

Порядка 20 спикеров на главной сцене - о новых финансовых инструментах, цифровых активах, регулировании, AI в финансах и технологиях для банков и платежных сервисов.

Панельные дискуссии с участием бизнеса, криптоиндустрии - о точках пересечения инноваций, комплаенса и государственной политики.

Экспо-зона белорусских и международных компаний: решения для финансов, блокчейна, криптоинфраструктуры, майнинга, безопасности.

Зоны нетворкинга и интервью - для поиска партнеров, клиентов, инвесторов и технологических решений.

Кому будет полезно

Банкам, финтех-компаниям и платежным сервисам - чтобы понять, какие blockchain- и AI-решения уже применимы в продуктах и операционных процессах.

Криптобиржам, криптобанкам, Web3- и blockchain-компаниям - для выхода на новых партнеров, клиентов и инвесторов.

Инвесторам, фондам и частным инвесторам - чтобы оценить перспективные направления цифровых финансов, криптоинфраструктуры и майнинга.

Активным пользователям криптобирж, трейдерам и новичкам - чтобы лучше понимать рынок цифровых активов, безопаснее хранить средства, узнавать о новых продуктах и напрямую общаться с представителями индустрии.

Бухгалтерам, главбухам, финансовым директорам и аудиторам - вопросы учета цифровых активов, налогообложения, документального оформления операций и готовности бизнеса к работе с криптобанками и токенами в Беларуси.

Бизнесу, корпоративному сектору, ИТ- и blockchain-разработчикам - для знакомства с практическими кейсами внедрения технологий, вопросами безопасности и юридическими аспектами.

Специалистам по кибербезопасности, комплаенсу, AML/KYC и юристам - для оценки рисков, регуляторных требований и практик защиты цифровых активов.

Майнерам, поставщикам оборудования и инфраструктурным компаниям - для обсуждения экономики майнинга, оборудования, хостинга и энергопотребления.

Представителям государственных органов и регуляторов - для диалога с бизнесом о регулировании цифровых активов, защите инвесторов и развитии цифровой экономики.

Медиа, аналитикам и экспертам - для получения свежих данных, комментариев и контактов для публикаций.

Следить за новостями и ознакомиться с подробной программой можно на официальном сайте.

Организатор форума - ИТ-Хаб Беларуси ITNEWS.pro, генеральный информационный партнер - news.by.