Триллионы на технологии и борьба за будущее: почему США, Китай и ЕС вложились в IT-гонку

Как IT-сектор влияет на экономику и безопасность стран? И почему крупнейшие государства мира вкладывают триллионы в технологическую гонку? На эти вопросы ответил экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

В последнее время наблюдается устойчивый интерес к IT-сектору как к драйверу экономического роста. Информационные услуги действительно демонстрируют серьезную динамику в западных странах, однако, по мнению ряда экспертов, пока рано говорить о полной коммерческой окупаемости этого сектора - во многом он продолжает существовать за счет государственной поддержки. Насколько же этот сектор востребован с точки зрения его реальной коммерциализации?

Как отметил экономический аналитик Георгий Гриц, оценивать влияние IT-сектора следует комплексно, не ограничиваясь только вопросами коммерциализации. Прежде всего, важно определить, что вообще подразумевается под IT-сектором. Это не только гаджеты и программное обеспечение, но и искусственный интеллект, робототехника и целый ряд смежных направлений. Влияние этого сектора на глобальную ситуацию многогранно.

Эксперт обратил внимание на несколько ключевых аспектов влияния IT-сектора. Первый из них - национальная безопасность. Сегодня зависимость от "железа" - сырья, комплектующих, оборудования - становится критической. Ключевые позиции в этой сфере сконцентрированы в Китайской Народной Республике. По семи основным позициям IT-сектора более 70 % рынка контролируется Китаем.

Второй аспект - борьба за умы. Современный человек, особенно подрастающее поколение, привык не нагружать себя лишними размышлениями. Вместо того чтобы искать ответы самостоятельно, проще включить гаджет, обратиться к искусственному интеллекту и получить готовый ответ. При этом искусственный интеллект не генерирует новые идеи - он анализирует имеющуюся информацию и выдает наиболее часто встречающиеся данные как истину.

"Контролируя вот этот контент, можно контролировать умы избирателей", - подчеркнул Георгий Гриц, проводя параллель с тем, как в свое время интернет стал инструментом влияния на общественное сознание.

Третий аспект - маржинальность. Из десяти наиболее высокодоходных компаний мира девять относятся к инновационному, технологическому сектору, причем более половины из них - непосредственно IT-компании.

Три глобальных игрока

Анализируя текущую ситуацию, эксперт выделил трех глобальных игроков, которые сегодня ведут борьбу за технологическое доминирование: США, Китай и Евросоюз. Эти три центра силы вкладывают колоссальные ресурсы в развитие IT-сектора - сотни миллиардов и даже триллионы долларов в государственные программы поддержки.

"К сожалению, и Россия, и Беларусь не входят в число этих глобальных игроков, но мы в этом направлении движемся", - отметил Георгий Гриц.

Экономические инструменты и политические решения

Особый интерес вызывает экономическая политика США в отношении IT-сектора. Администрация Дональда Трампа, по словам эксперта, предпринимает попытки не просто поддерживать технологические корпорации государственными деньгами, но и напрямую входить в их капитал. Это дает государству статус бенефициара и возможность влиять на ключевые сектора экономики, а также получать доходы в бюджет.

"Трамп как политик действует нормально. Или как бизнесмен, которому поручили американскую экономику", - прокомментировал Георгий Гриц.

При этом эксперты отмечают, что стремление войти государственными средствами в частные компании продиктовано не столько желанием получить быструю прибыль, сколько необходимостью обеспечить стабильную работоспособность этих компаний. В случае их краха экономический рост Соединенных Штатов может остановиться, а технологическая гонка будет проиграна.

"Сегодня многие аналитики говорят о возможном новом кризисе, аналогичном доткомовскому. В инновационные сектора вложены триллионы долларов, и попытка государства повлиять на ситуацию - это не только вопрос маржинальности, а сохранение стабильности и откладывание будущего кризиса", - пояснил аналитик.

Противостояние на мировой арене

Вопросы IT-безопасности и технологического развития недавно поднимались на саммите во Франции. Один из ключевых вопросов повестки - противостояние с Китаем в сфере искусственного интеллекта и технологий в целом. Примечательно, что на саммите Трамп демонстрировал жесткую позицию: в ответ на возможные европейские пошлины на американские технологические компании он пригрозил ввести ответные пошлины на французские товары, включая вина и шампанское.

Георгий Гриц напомнил, что страны Евросоюза озвучили новые программы поддержки IT-сектора на миллиарды евро, и США, естественно, будут претендовать на часть этих средств, стремясь переманить европейские компетенции на американский рынок.

Эксперт подчеркнул, что сегодня на кону стоит не просто вопрос денег, а стабильность хозяйственного порядка и мировой экономики в целом. Борьба за технологическое лидерство стала одним из главных вызовов современности, и каждая из трех глобальных держав использует все доступные инструменты - от государственного финансирования до прямого вмешательства в рыночные механизмы.

"Мы хотим, чтобы это происходило не за счет американских налогоплательщиков", - привел эксперт слова госсекретаря США Марко Рубио, отражающие суть позиции Вашингтона: Китай может развиваться, но не за счет США.

Таким образом, IT-сектор сегодня - это не только экономика, но и политика, и национальная безопасность, и борьба за умы. И тот, кто сможет выиграть эту гонку, определит облик мира на десятилетия вперед.

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