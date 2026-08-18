Ученые БГУ разработали проект новой технологии получения активированного угля

Ученые Белорусского государственного университета разработали проект новой технологии получения активированного угля из древесных отходов. Он получил грант Фонда инноваций Университетской сети научно-исследовательского сотрудничества Китая.

В основе активированного угля - дешевое местное сырье, древесные отходы. Такой подход позволяет не вырубать березу, а значит, снижает себестоимость производства.

По своим характеристикам белорусский уголь превосходит лучшие мировые аналоги и способен полностью закрыть потребности страны в этой продукции. Проект уже получил патент, а также грант Китайского фонда инноваций, и предполагает трехлетнею работу над проектом. Сейчас же ученые БГУ продолжают совершенствовать технологию, стремясь максимально улучшить свойства материала. Особое внимание уделяют разработке лекарственных форм для быстрого применения угля в медицине.

Дмитрий Гриншпан, доктор химических наук, завлабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ:

"Опилки, стружки, кора, гидролизный лигнин из Советского Союза остались миллионами тонн. И вот надо их использовать. Сегодня даже пеллеты трудно реализовать, но из них получается отличный уголь. Очистка сточных вод - сегодня глобальная проблема. И далеко не на каждом заводе она решена. Я бы сказал, не на одном. Если он производит отходы, то очень трудно вписывается в экологические нормы. Чтобы вписаться, он разбавляет чистой водой. Это экономически невыгодно. А если использовать высокоэффективный уголь, мы по всем показателям, которые сегодня записаны в ГОСТах, СанПиНах выходим на должный уровень".

Дмитрий Гриншпан

Анастасия Лишай, старший преподаватель кафедры химического факультета БГУ:

"Мы прекрасно понимаем, что получение в лабораторных условиях того же активированного угля - это еще 20-30 % и успеха, и достижения. Дальше необходимо все, что мы получили, предложить нашему промышленному сектору и, соответственно, адаптировать под те требования, которые будет предъявлять тот или иной сектор, потому что использовать активированный уголь мы можем практически во всех отраслях".

Сфера применения отечественного угля обширна. Его будут использовать для очистки газовых выбросов и сточных вод на промышленных предприятиях, а также для удаления радионуклидов на атомных электростанциях.

Кроме того, уголь найдет применение в производстве питьевой воды, в ликероводочной промышленности для очистки спиртосодержащих продуктов.