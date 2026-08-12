Умные алгоритмы: как нейросети составляют расписание транспорта и распознают голоса пернатых

Краткий пересказ от ИИ

В Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси нейросети осваивают новые сферы. Одна из разработок составляет расписание для транспорта. Алгоритмы анализируют пассажиропоток, пробки и погоду, чтобы автобусы ходили точно по графику. Еще одна нейросеть распознает голоса птиц.

Чтобы нейросеть научилась различать птиц, ее "кормили" тысячами аудио. Ученые собрали базу из более чем 2,3 тыс. записей - это вокализации 116 лесных видов пернатых, обитающих в Беларуси. Каждый звук разбивали на двухсекундные фрагменты и превращали в своеобразные "звуковые отпечатки пальцев".

Ольга Дыдо, завотделом интеллектуальных сервисов Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

"Создание приложения длилось 5 лет, где первые три года были посвящены сбору аудиозаписи. Какие-то аудиозаписи брались из открытых источников, потом они аннотировались специалистами-орнитологами. В дальнейшем обрабатывались и готовились для тренировки моделей".

Достаточно нажать запись, и нейросеть скажет, кто рядом. В планах - пополнять базу данных, чтобы алгоритм узнавал еще больше видов птиц.

"Когда человек ездит на дачу и слышит пение каких-то птиц, ему становится интересно, что же это за птица. В приложении можно нажать на кнопку микрофона, пойдет запись окружения. Затем нужно остановить в какой-то момент эту запись и нажать кнопку "начать распознавание", - пояснила Ольга Дыдо.

Расписание, маршруты, пассажиры - все под контролем алгоритмов. Задача непростая: нужно учесть пассажиропоток в часы пик, количество машин на линии, пробки, погоду и еще десятки параметров. Раньше диспетчеры и аналитики занимались этим вручную. Сейчас алгоритмы делают это за считаные минуты.

Михаил Ковалев, главный научный сотрудник лаборатории математической кибернетики Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

"Для построения расписаний общественного транспорта, в том числе электробусов, можно использовать методы искусственного интеллекта. Мы в настоящее время занимаемся такими алгоритмами, называются "алгоритмы от природы".

Оптимизируются маршруты и идет экономия ресурсов. Для пассажира это означает предсказуемость: автобус приезжает вовремя, интервалы движения стабильные. За этим стоит искусственный интеллект. Это лишь два примера из десятков, что разрабатывают в Объединенном институте проблем информатики.

Нейросети не заменяют человека. Они становятся его помощником. Убирают рутину, чтобы ученые могли решать задачи, которые меняют мир в лучшую сторону.