В 2026 году МКАД и пр. Независимости в Минске переведут на светодиодное освещение

Белорусская столица постепенно переходит на светодиодное освещение улиц. Так, в 2026 году около 11 тыс. газоразрядных ламп заменят на светодиодные светильники. Первыми пунктами станут основные транспортные артерии города - МКАД и проспект Независимости.

Александр Воробцов, директор УП "Мингорсвет":

"Дополнительное световое оформление будет выполнено в городе на таких улицах, как Орловская (на участке от улицы Тимирязева до улицы Нововиленской), Мирошниченко (от улицы Гамарника до Минской кольцевой автодороги), в Октябрьском районе на площади Старый Аэропорт, а также на входных группах парка 900-летия Минска, Александровского сквера, Лошицкого парка и на иных объектах в городе".

До 2030 года планируется разработать план-график по переводу городских источников искусственного освещения на светодиоды. Всего в Минске заменят около 70 тыс. единиц оборудования.