В аэропорту Минск в тестовом режиме запущен сервис полной саморегистрации

У пассажиров Национального аэропорта Минск появилась возможность обойти длинную очередь на стойку регистрации. В воздушной гавани запущен сервис полной саморегистрации и сдачи багажа. Но есть нюанс - механизм тестовый.

Расскажем, как работает новинка, кто может ее опробовать.

Сам себе регистратор

Пусть пока и в тестовом режиме заработала система полной саморегистрации. Главная польза очевидна - это экономия времени, особенно в час пик. Пассажиру не придется ждать в очереди, пока освободится нужный сотрудник. На весь процесс уйдет буквально пару минут, особенно это удобно для тех, кто летит налегке или уже прошел онлайн-регистрацию.

Сама стойка и 2 киоска для сдачи багажа смонтированы рядом со стойками № 33 и 34. Что касается алгоритма, здесь важно следовать инструкциям на экранах.

Стойка предлагает 3 опции. Первый вариант - это полная регистрация на рейс, если вы не сделали этого дома. Второй - распечатка посадочного талона для тех, кто уже зарегистрирован онлайн. И третий вариант - это как раз сдача багажа.

"Очень удобно, особенно когда у тебя есть животное, есть много сумок, багажа, это экономит время и удобно в принципе в пользовании. Функционально, быстро, комфортно, современно", - поделилась пассажирка.

"Всегда во всех аэропортах стараемся ими пользоваться. Экономит время, безусловно. Зачем ждать в очереди, если, по сути, зарегистрировались, осталось только распечатать", - отметила еще одна пассажирка.

Система работает в тестовом режиме. На данный момент воспользоваться ей могут пассажиры только одного российского авиаперевозчика. Как пояснило руководство аэропорта, это ограничения временные.

Наша воздушная гавань становится еще удобнее. Сервис доступен за 24 часа до вылета для регистрации, но для сдачи багажа - за 2 часа до вылета. Если документы потребуют дополнительной проверки, система сама перенаправит обратиться к сотруднику на обычную стойку.