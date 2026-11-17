Ровно месяц остается до главного политического события года: 17-18-го декабря в Минске пройдет третье заседание седьмого Всебелорусского народного собрания. ВНС - это надежный гарант преемственности курса и суверенитета страны.

Самодостаточное и конкурентоспособное государство - такой стремится быть Беларусь. Стратегический приоритет и условие для повышения конкурентоспособности экономики - автоматизация производств. Роботы меняют мировую промышленность, и Беларусь не исключение. При этом есть целевые показатели: 100 установок на 10 тыс. работников промышленности к 2030 году.

Иван Вежновец, первый замминистра экономики Беларуси: "В современных условиях ключевым фактором повышения эффективности любого предприятия и экономики в целом является роботизация, цифровизация и соответствующие процессы, которые происходят при внедрении роботов. Это повышение эффективности внутри предприятия оптимизация численности, оптимизация бизнес-процессов. На 2026 год мы ставили для себя такую промежуточную цель - 20 роботов на 10 тыс. человек. Мы ее прогнозируем выполнить. По нашим оценкам, это будет где-то 21 робот на 10 тыс. работников".

Белорусская промышленность выбирает курс на инновации, внедрение роботов - это оптимизация производства, увеличение прибыли, улучшение качества. Главный драйвер - не столько погоня за мировой модой, сколько необходимость повышения производительности и решение кадровых проблем.