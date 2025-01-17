В Беларуси к нормотворчеству подключат искусственный интеллект. Об этом заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс рассказала в новостном эфире "Первого информационного".

"Мы живем в цифровом обществе, которое стремится использовать искусственный интеллект. Поэтому Президент поддержал идею о том, чтобы в разрабатываемую сейчас АИС "Нормотворчество", которая будет внедряться уже в этом году, включался в том числе искусственный интеллект. Эту задачу придется НЦЗПИ выполнить", - отметила Ольга Чуприс.

По ее словам, искусственный интеллект может помочь систематизировать документы, а при разработке нового акта определить, не будет ли дублировать уже изданные документы.