3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
В Беларуси появится единая платформа для продажи билетов на проезд в пассажирском транспорте
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f569a553-e0c3-41e0-83a7-ac9180f2515d/conversions/ae4df212-f709-49ef-8137-f967c10af260-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f569a553-e0c3-41e0-83a7-ac9180f2515d/conversions/ae4df212-f709-49ef-8137-f967c10af260-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f569a553-e0c3-41e0-83a7-ac9180f2515d/conversions/ae4df212-f709-49ef-8137-f967c10af260-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f569a553-e0c3-41e0-83a7-ac9180f2515d/conversions/ae4df212-f709-49ef-8137-f967c10af260-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byГотовится общая база всех городских, пригородных и междугородных маршрутов
3_12024-09-20T05:17:25.000000Z00
В Беларуси появится единое приложение для продажи билетов. Готовится общая база всех городских, пригородных и междугородных маршрутов.
С помощью электронной платформы можно будет заказать и оплатить билет в круглосуточном режиме. Кроме того, у пассажира всегда будет чек, который перевозчики иногда не выдают.
Новый механизм позволит изучать пассажиропоток и быстро менять маршрутную сеть. Для гибкости в принятии оперативных решений по стране реализуется программа ускоренного обновления автопарка. На первый план выходят удобство, комфорт и безопасность для пассажиров.