В Беларуси появится единая платформа для продажи билетов на проезд в пассажирском транспорте

В Беларуси появится единое приложение для продажи билетов. Готовится общая база всех городских, пригородных и междугородных маршрутов.

С помощью электронной платформы можно будет заказать и оплатить билет в круглосуточном режиме. Кроме того, у пассажира всегда будет чек, который перевозчики иногда не выдают.