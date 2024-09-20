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В Беларуси появится единая платформа для продажи билетов на проезд в пассажирском транспорте

В Беларуси появится единое приложение для продажи билетов. Готовится общая база всех городских, пригородных и междугородных маршрутов.

С помощью электронной платформы можно будет заказать и оплатить билет в круглосуточном режиме. Кроме того, у пассажира всегда будет чек, который перевозчики иногда не выдают.

Новый механизм позволит изучать пассажиропоток и быстро менять маршрутную сеть. Для гибкости в принятии оперативных решений по стране реализуется программа ускоренного обновления автопарка. На первый план выходят удобство, комфорт и безопасность для пассажиров.

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