В Беларуси разработали уникальную методику восстановления тканей матки после кесарева сечения

В Беларуси система родовспоможения максимально ориентирована на естественные роды, однако бывают ситуации, когда женщине приходится проводить кесарево сечение. Белорусские врачи совместно с учеными разработали уникальную методику, помогающую женщине легче восстановиться после оперативного вмешательства.

Методика разработана Белорусским государственным медицинским университетом и Институтом биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси. Над проектом работала целая команда. Благодаря использованию биомедицинского клеточного продукта на основе аутологичных мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани обеспечивается быстрое восстановление тканей матки.

"Пациентки после кесарева сечения обязательно проходят ультразвуковое исследование органов малого таза с акцентом на рубец матки после родоразрешения через 3, 6, 9 месяцев. Многие женщины хотят быть мамой во второй, третий и четвертый раз (у нас были женщины после четвертого кесарева сечения), а не всегда заживление матки происходит должным образом. Порой это происходит с развитием несостоятельного рубца матки. Он тонкий, и женщинам противопоказана беременность, но необходима метропластика - восстановление тканей матки", - рассказала доцент кафедры репродуктивного здоровья и медицинской генетики БГМУ Светлана Креер в "Актуальном интервью".

Светлана Креер

Некоторым приходится выполнять метропластику повторно по причине генетических факторов, нехватки роста цитокинов, синдрома дисплазии соединительной ткани, при котором матка заживает неанатомично. Новый метод позволяет оптимально, анатомично и функционально восстановить ткани матки после хирургических вмешательств, в частности, после кесарева сечения.

"Пациентки могут обратиться за медицинской помощью на кафедру репродуктивного здоровья, перинатологии и медицинской генетики или в Институт биофизики и клеточной инженерии, где специалисты выполнят забор жировой ткани в области передней брюшной стенки, из которой культивируются мезенхимальные стволовые клетки. Через 3-4 недели проводится метропластика - хирургическое вмешательство с иссечением несостоятельного рубца матки, сразу же после восстановления интраоперационно мышечную ткань в области вновь сформированного рубца обкалывают биомедицинским клеточным продуктом на основе подготовленных аутологичных мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани женщины. Аутологичные клетки не вызывают иммунных и аллергических реакций и способствуют оптимальному заживлению матки", - пояснила собеседница.

В РНПЦ "Мать и дитя" рассказали об условиях проведения ЭКО В 2026 году за 6 месяцев прошло 487 полных циклов лечения бесплодия с применением ВРТ

Стволовые клетки также используются для лечения бесплодия и помощи женщинам для того, чтобы забеременеть. Кроме этой технологии есть и другие уникальные методы с использованием клеточных технологий. "С применением мезенхимальных стволовых клеток, способных к дифференцировке в эндометриально-децидуальном направлении, лечим женщин после многократных выскабливаний в связи с самопроизвольными выкидышами и неразвивающимися беременностями. При большом количестве выскабливаний эндометрий (слизистая оболочка полости матки) не нарастает должным образом, а именно к слизистой прикрепляется оплодотворенная яйцеклетка и происходит развитие беременности. Благодаря данной методике мы можем осуществить мечту женщин нарастить эндометрий и довести ее до полноценной беременности", - отметила Светлана Креер.

Главное фото: magnific.com