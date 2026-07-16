В Беларуси роботы помогают предприятиям повышать качество продукции и осваивать новые виды изделий

Роботизация становится одним из ключевых направлений развития белорусской промышленности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, определив курс на широкое внедрение современных технологий в производственный сектор.

Роботизированные технологии сегодня применяются на большинстве ключевых участков Новогрудского завода газовой аппаратуры. Автоматизированные комплексы задействованы при механической обработке деталей, сварке и сборке продукции. Но даже самая современная техника требует постоянного контроля. За исправностью оборудования, точностью размеров и качеством каждой детали следят операторы станков с программным управлением.

Александр Скобля, оператор станков с программным управлением Новогрудского завода газовой аппаратуры:

"На этом оборудовании выпускаются различные металлические детали из латуни - в том числе корпуса кислородных и газовых баллонов. Всего здесь обрабатывается до 30 наименований изделий. У меня есть допуски по программам, которые я могу сам контролировать: сменить инструмент и скорректировать на заданные величины".

Следующий этап производственного цикла - сварка. Автоматизированная линия обеспечивает высокую точность соединений, исключает влияние человеческого фактора и позволяет поддерживать стабильно высокое качество продукции при больших объемах выпуска.

Роботизированная линия выполняет сварку газовых баллонов практически без участия человека. Автомат самостоятельно устанавливает заготовку и контролирует точность сварного шва. За качеством процесса следят всего 2 оператора.

Автоматизация не только ускорила производственный процесс, но и значительно сократила себестоимость продукции. Освободившиеся производственные мощности предприятие направило на освоение новых изделий и расширение рынков сбыта.

Вячеслав Шахов, первый замдиректора - главный инженер Новогрудского завода газовой аппаратуры:

"В 2020 году запущено производство по обработке шаровых кранов, корпусных деталей вентиля, в настоящий момент робот помогает облегчить работу оператора. В планах - поставить еще одну роботизированную линию для производства бытовых газовых баллонов".

Роботизация открывает новые возможности и для Новогрудского завода металлоизделий. Сегодня предприятие выпускает более 600 наименований продукции - от металлических шкафов до паллетных систем хранения. Именно здесь изготавливают металлоконструкции для фельдшерско-акушерских пунктов и молочно-товарных комплексов, которые возводятся по всей стране.



В этом 2026 году предприятие получило сертификат на выпуск медицинской мебели. Сейчас здесь завершается пусконаладка еще двух роботизированных комплексов, которые уже в ближайшее время позволят расширить производство.

Современные технологии не заменяют человека, а меняют содержание его труда - все больше востребованы специалисты, которые умеют работать с высокотехнологичным оборудованием. Именно на такой подход сегодня делает ставку белорусская промышленность, последовательно переходя к производству нового поколения.