В Индии начали строить дома с помощью 3D-печати

В индийском штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны начали строить дома с помощью 3D-печати бетоном. Пилотный проект запустили с участием министра сельского развития Индии Шивраджа Сингха Чоухана. Об этом сообщает TV BRICS.

Первые 177 домов появятся в Буррипалеме и Обуланайудупалеме – населенных пунктах на юго-востоке Индии, в округе Гунтур. На их строительство направят 140 млн рупий (около 121,8 млн рублей). По словам специалистов, один такой дом можно построить примерно за 10 дней. Все дома в рамках проекта планируют достроить в течение шести месяцев.

Технологию хотят использовать для строительства жилья как в сельской местности, так и в городах. Одновременно власти штата заложили основу для строительства еще 300 тыс. домов по всей территории Андхра-Прадеш.