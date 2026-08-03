В Иркутске представили первый импортозамещенный самолет

Историческое событие для российской авиации - в Иркутске представили первый полностью импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21.

Воздушное судно совершило свой первый полет, который продолжался 1 час 23 минуты на высоте до 6 тыс. м и скорости до 600 км/ч.

В ходе испытаний специалисты проверили устойчивость и управляемость судна, а также работу российских бортовых систем.

По информации госкорпорации "Ростех", самолет МС-21 передовой по своим характеристикам, современный и комфортный, оснащен новыми экономичными двигателями. В ведомстве добавили: все тестовые испытания прошли успешно, что подтверждает готовность производственных цепочек к масштабному выпуску.