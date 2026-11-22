Технологии будущего все увереннее воплощаются в реальности.

В Китае инженеры создали летающий автомобиль без крыльев. В отличие от подобной модели Тesla, которая способна лишь на короткие реактивные прыжки в воздухе, машина из Поднебесной предназначена для полноценных перелетов и уверенно держится в небе благодаря мощным встроенным вентиляторам.

Новинка уже прошла испытания: в воздухе она разгоняется до 150 км/ч, а на трассе - до 80 км/ч. Запас хода составляет 300 км.