3.68 BYN
3.05 BYN
3.46 BYN
В Минске заработал первый в стране аптечный робот. Что умеет новинка?
В Минске начал работу первый в стране аптечный робот, способный самостоятельно продавать лекарственные препараты.
Это уже реальность. Устройство представляет собой закрытый куб, внутри которого находятся стеллажи с лекарствами и робот-манипулятор.
Чтобы купить товар, необходимо просто указать название на сенсорном экране, приложить паспорт и оплатить.
Робот сам выбирает нужный препарат и передает его в окошко. Работает такая аптека в круглосуточном режиме.
Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:
"Вокзал - это оптимальное место для того, чтобы испытать этого робота. И он может продавать лекарственные препараты в соответствии с тем, которые необходимы. Здесь, в этом киоске, имеется все необходимое для того, чтобы поддерживать необходимую температуру, обеспечить идентификацию человека, который приобретает этот препарат, и выдать ему препарат, а также сформировать еще и оплату данного препарата".
Ассортимент аптеки включает около 300 наименований безрецептурных препаратов. Робот установлен на цокольном этаже железнодорожного вокзала.