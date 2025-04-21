В Минске заработал первый в стране аптечный робот. Что умеет новинка?

"Вокзал - это оптимальное место для того, чтобы испытать этого робота. И он может продавать лекарственные препараты в соответствии с тем, которые необходимы. Здесь, в этом киоске, имеется все необходимое для того, чтобы поддерживать необходимую температуру, обеспечить идентификацию человека, который приобретает этот препарат, и выдать ему препарат, а также сформировать еще и оплату данного препарата".