В НАН Беларуси разработали модельный закон о технологиях ИИ

Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси разработал модельный закон по искусственному интеллекту. Его рекомендуют использовать в странах Содружества Независимых Государств.

Документ описывает основные понятия и принципы работы в сфере, чтобы искусственный интеллект приносил пользу, а не становился угрозой. Законопроект принят Межпарламентской ассамблеей СНГ.

Сергей Касанин, заместитель гендиректора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

"Сейчас в нашем институте да не только в нашем институте, а практически во всех институтах Национальной академии наук технологии искусственного интеллекта очень широко используют. У нас есть лаборатории, которые активно используют технологии искусственного интеллекта в своей деятельности, связанной как с медицинским направлением, связанной с развитием технологий в промышленности, в сельском хозяйстве".

Сегодня искусственный интеллект - это не только новые возможности, но и риски, поэтому вопрос правового регулирования особенно актуален.