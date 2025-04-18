В Пекине прошел первый полумарафон с участием человекоподобных роботов. Кто победил?

Человекоподобные роботы впервые приняли участие в забеге с людьми на полумарафоне в Пекине. Всего на старт вышел 21 гуманоид.

Победить машины не смогли. Самый быстрый робот пробежал 21 километр за 2 часа 40 минут, а человек - за 1 час и 2 минуты, причем до финиша дошли не все. Например, один упал еще на старте, а другой врезался в перила и сбил оператора.