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В Пекине прошел первый полумарафон с участием человекоподобных роботов. Кто победил?
Человекоподобные роботы впервые приняли участие в забеге с людьми на полумарафоне в Пекине. Всего на старт вышел 21 гуманоид.
Роботы были разных размеров - от 120 до 180 сантиметров. Их сопровождали люди‑тренеры.
Победить машины не смогли. Самый быстрый робот пробежал 21 километр за 2 часа 40 минут, а человек - за 1 час и 2 минуты, причем до финиша дошли не все. Например, один упал еще на старте, а другой врезался в перила и сбил оператора.