В России изучают метод очистки воды светом

Ученые исследовали материалы, которые под действием света разрушают загрязнители в воде. Такие материалы называют фотокатализаторами: они поглощают свет и запускают реакции, разрушающие молекулы загрязнителей. Этот подход считают перспективным для очистки сточных вод. Работу выполнили сотрудники Института химии растворов им. Г. А. Крестова Российской академии наук (РАН), сообщается на сайте Минобрнауки.

Речь идет о композитах на основе титаната стронция с добавками оксида ниобия. В лабораторных опытах ученые использовали растворы красителя родамина Б и антибиотика тетрациклина. Образцы облучали видимым светом. Для композита с 1 процентом оксида ниобия сигнал тетрациклина исчезал через 30 минут. При добавке 10 процентов на это уходило 40 минут. А для чистого титаната стронция - 20 минут.

Оказалось, что добавление оксида ниобия улучшает поглощение света, но не повышает активность материала. Причина – в уменьшении удельной площади поверхности. Из-за этого сокращается количество участков, где могут протекать реакции с загрязнителями.

Результаты показывают: при разработке материалов для очистки воды важно учитывать не только поглощение света, но и строение поверхности. Авторы подчеркивают, что выводы относятся к лабораторным условиям. Исчезновение сигнала антибиотика говорит о его превращении, но не доказывает полного разрушения всех продуктов или безопасности воды.