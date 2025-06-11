В США стало известно о первой беременности с использованием ИИ

Сообщается о первой беременности, наступившей с использованием новой системы искусственного интеллекта. Об этом рассказали врачи Центра репродукции Колумбийского университета, информирует БЕЛТА со ссылкой на журнал Time.

Беременность стала возможной благодаря системе STAR (Sperm Track and Recovery), разработанной командой Колумбийского университета под руководством доктора Зева Уильямса, директора центра, для решения проблем с бесплодием. Команда 5 лет разрабатывала систему, которая использует алгоритмы ИИ и микрочип для обнаружения и изоляции редких сперматозоидов, что делает возможным их последующее использование для оплодотворения. По информации издания, STAR была вдохновлена похожими методами, которые астрофизики используют для привлечения ИИ для обнаружения новых звезд и планет.

"Я сравниваю это с поиском иголки, спрятанной в тысяче стогов сена. Но она может сделать это за пару часов", - подчеркнул Доктор Уильямс.

Система способна сканировать восемь миллионов изображений примерно за час. По мнению Уильямса, STAR может стать мощным инструментом для лечения определенных форм бесплодия.

"Чтобы протестировать систему, прежде чем мы отбросили образцы, в которых эмбриологи не смогли найти ни одного сперматозоида, мы решили пропустить эти образцы через систему. В одном из образцов, который они анализировали в течение двух дней и ничего не нашли, STAR обнаружил 44 сперматозоида за час", - добавил он.

Команда ученых надеется, что при помощи искусственного интеллекта у многих пар, столкнувшихся с проблемой бесплодия, появится шанс иметь здоровых детей.