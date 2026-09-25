Видит в темноте и не боится завалов: студент БГУИР создал спасательного робопаука

Студент БГУИР создал робопаука по имени Оникс. Этот четырехлапый помощник способен видеть в темноте и ориентироваться в пространстве. Робопаук может быть полезен при поиске людей в завалах, а также при инспекции опасных промышленных объектов.

У них есть стальные конечности и кремниевый мозг, они не знают страха и не чувствуют боли: современные спасательные роботы - это не просто машины с механическими мускулами. Их главная сила - в сенсорах и системах обработки данных.

Их "органы чувств" - тепловизоры, радары, камеры и не только. Благодаря такому оснащению они готовы пойти туда, куда не рискнет человек. Сейчас в мире существует большое разнообразие таких машин - дракон-спасатель, робот-змея, робот-пожарный, а есть еще один робот-спасатель - только с белорусской пропиской.

Знакомьтесь, четырехлапый помощник - робопаук по имени Оникс. Автор стартап-проекта - студент БГУИР Егор Клепацкий.

"В состав робота Оникс вошли две видеокамеры с функцией ночного зрения, два газоанализатора, механизм двух ног, внутри встроены два мотора с планетарным редуктором для его перемещения, спереди встроены два датчика огня, ультразвуковой датчик, который помогает ему ориентироваться при передвижении, а также LCD-дисплей; снизу располагается датчик следования по линии. Если говорить по начинке, у него стоит Raspberry Pi 4 для управления камерами, компьютерного зрения и прочего", - рассказал студент БГУИР Егор Клепацкий.

Проект еще дорабатывается, но уже демонстрирует высокий практический потенциал. Робопаук пригодится как спасателям при поиске людей в завалах, так и промышленникам. На химических предприятиях он способен мониторить уровень загрязнения и предупреждать об утечках токсичных веществ. Для связи устройству достаточно только Wi-Fi.

"Перемещается он с помощью ультразвукового датчика, который позволяет ему не сталкиваться с препятствиями, он располагается спереди. А также две видеокамеры, чтобы анализировать, кто перед ним стоит и есть ли препятствия", - отметил студент.

Егор начал заниматься робототехникой с 15 лет. Еще школьником он создал свой первый проект - личный голосовой помощник по имени Тайрон. Позже, на первом курсе, он начал работу над робопауком.

"Последний конкурс, в котором я участвовал, был Space Day, где я получил грант на развитие и разработку проекта. В дальнейшем я планирую создать такого же робота, только более функционального, которого можно будет полноценно запатентовать, получить все нужные разрешения и использовать на заводах и предприятиях для нашей страны", - рассказал Егор Клепацкий.

Раскрыть потенциал молодого изобретателя и вывести его идеи на новый уровень активно помогает сам университет. В БГУИР созданы все условия: работают современные лаборатории, доступно передовое оборудование, а наставниками выступают опытные преподаватели. В качестве стимула есть и финансовая поддержка.

Алексей Клюцкий, старший преподаватель кафедры электроники БГУИР:

"Мы предоставляем доступ к нашим лабораториям, где он может в том числе заниматься пайкой, разработкой, программированием. При необходимости мы можем профинансировать его разработки".

Для молодых талантов в Беларуси созданы все условия: образовательные программы, инвестфорумы, стартап-площадки. Формула успеха здесь проста: на первом месте всегда стоит идея, а финансы служат лишь инструментом для ее запуска.

Проект Егора - тому пример: в полезную разработку готовы вкладывать, поддерживать ее и реализовывать.