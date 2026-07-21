Вместо меча - клавиатура: на киберспортивной арене Беларуси выявили лучшие дружины

На киберспортивной арене Беларуси выявили лучшие дружины крупных компаний страны. Национальная бизнес-лига собрала представителей 13 организаций - от автомобильных производителей до телекоммуникационных.

В турнире приняла участие и команда "Первого информационного"

Киберспорт выходит за пределы игровых клубов, теперь он в офисах крупнейших компаний. Национальная бизнес-лига по CS2 собирает корпоративные команды со всей страны. Это не просто турнир, а настоящая лига с регламентом, статистикой и борьбой за первенство.

Илья Мацкевич, судья Национальной бизнес-лиги:

"В новом сезоне у нас зарегистрировалось больше команд, появилась потребность в том, чтобы эти команды разделить на дивизионы, чтобы команды играли внутри дивизиона с соперниками, которые равны по силе. Таким образом, мы улучшаем опыт игрока. Он понимает, что он может побороться за победу. И он может претендовать на первые места внутри своего дивизиона. В новом сезоне мы еще поработали над составлением расписаний. Улучшили всю техническую составляющую, еще поработали немножко на трансляции. Так маленькими шажками постарались улучшить качество. Я думаю, что у нас все получилось".

В нынешнем сезоне Национальная бизнес-лига собрала представителей 13 организаций. 14 команд в двух дивизионах боролись за кубок чемпиона в онлайн-формате. А финальные игры проходили уже на арене, где эмоции зашкаливают порой не хуже, чем на спортивных стадионах.

Павел Белоус, представитель команды Volat:

"Эмоции, конечно, только положительные. Приятно было поиграть здесь, атмосфера зала приятная. Классно все. Постараемся вернуться сильнее, взять все-таки реванш системными, если они, конечно, в первый дивизион не упадут. Или, может быть, и мы попадем. Хотелось бы еще раз поиграть, отомстить, так сказать, немножко, спортивная агрессия такая".

Не первый раз команда "Первого информационного" также на кибераренах бизнес-лиги. Во втором сезоне наша дружина остановилась буквально в шаге от полуфинала. Для ребят это уже достижение и задел для новых побед.

Алексей Чикунов, представитель команды телеканала "Первый информационный": "Посмотрели, что мы упустили, зарядились мотивацией, поняли, что сыграть на сцене это было бы очень достойно. И, конечно, мы хотим сыграть и показать себя. Я думаю, что мы показали не весь свой потенциал, даже может только 40 % в финальных играх. И мы можем намного лучше, ребята могут, я могу. Я думаю, что это для нас всех большой опыт. Я думаю, мы покажем, что мы можем в следующем сезоне. Конечно, хочется сыграть, обязательно".

Кубок над головой подняли представители автомобильной компании

Второй сезон подряд в финале Belgee и Мингаз

Чтобы выйти на серьезный уровень в любой дисциплине, требуются тысячи часов. А еще сыгранность команды, подготовка. Есть в бизнес-лиге уже и свое "эль класико": второй сезон подряд в финале Belgee и Мингаз. И во второй раз заветный кубок над головой подняли представители автомобильной компании.

Киберспорт как часть современной деловой культуры

Задача проекта - через игру укрепить командный дух, наладить горизонтальные связи между бизнесами и показать, что киберспорт стал полноценной частью современной деловой культуры.

Два финала подряд, один чемпион, но конкуренция лишь обостряется. Организаторы готовят новые турниры, а значит, у бизнес-команд впереди еще много поводов для спортивного соперничества. Киберспорт объединяет, и это только начало.