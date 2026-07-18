Залесский: Китай призывает к открытости и преодолению цифрового неравенства в развитии ИИ

В Шанхае продолжается Всемирная конференция по искусственному интеллекту. Вопросы глобального управления ИИ 18 июля на повестке дня. Состоится конференция высокого уровня по управлению искусственным интеллектом.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Тема искусственного интеллекта сегодня актуальна как никогда. Особенно в контексте создания всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которое состоялось на днях. Беларусь стала соучредителем этой организации. И эту тематику мы обсуждаем в совершенно различных разрезах. В первую очередь нас интересует вопрос открытости платформ, открытости систем. И та политика, которую продвигает Китай, она полностью созвучна с теми ожиданиями, которые высказывают государства в Шанхае. Политика Китая заключается в открытости, в развитии опенсорса, преодолении цифрового неравенства и разрыва возможностей разных государств в доступности к системе ИИ, к программному обеспечению и непосредственно к оборудованию и инфраструктуре.

Беларуси есть, что предложить в международном масштабе в сфере искусственного интеллекта, отметил министр связи и информатизации Беларуси. В стране есть и передовые научные разработки в этой сфере. Белорусский Парк высоких технологий, резиденты парка разрабатывают достаточное количество программного обеспечения и программных продуктов, основанных на системах, на технологиях искусственного интеллекта. Поэтому убежден, что диалог сегодня взаимовыгодный и взаимно интересный.

Всемирная конференция по ИИ в Шанхаю

В организации по управлению искусственным интеллектом 29 стран-учредителей, среди них и Беларусь. В чем практическая польза этой организации? Какой задел на будущее, на перспективу?

"На перспективе мы видим здесь не только площадку для обсуждения вопросов управления искусственным интеллектом в глобальном масштабе, не только вопросов этических норм либо юридических норм использования системы искусственного интеллекта, но и в первую очередь реализации практических кейсов", - подчеркнул Кирилл Залесский. - Это наращивание инфраструктуры, это наращивание наших компетенций и знаний на эту тему, это проведение совместных научных и опытных конструкторских работ для того, чтобы эти системы внедрять в Беларуси. И самое главное, наверное, то, что мы предлагаем на площадке этой организации, уже предложили, это создание постоянного механизма обмена лучшими кейсами, лучшими практиками внедрения тех или иных систем искусственного интеллекта в разных странах. Сегодня получается, что кто-то сам себе разработал, успешно внедрил, фактически сам себе, это не выходит на международный уровень. Площадка новой организации позволит сделать эти системы доступными и взаимодополняемыми".