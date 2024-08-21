200 рейсов задержали в Японии и отменили еще 36 из‑за пропавших ножниц

Инструмент исчез из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса. Появились опасения, что его могли взять, чтобы использовать в качестве оружия на борту. Служба безопасности перерыла всё и везде. Некоторым пассажирам пришлось проходить проверки повторно. Образовались гигантские очереди.



Интересно, что через два дня после пропажи инструмент был найден работником в том же магазине, где они исчезли.





