3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
200 рейсов задержали в Японии и отменили еще 36 из‑за пропавших ножниц
Инструмент исчез из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса. Появились опасения, что его могли взять, чтобы использовать в качестве оружия на борту. Служба безопасности перерыла всё и везде. Некоторым пассажирам пришлось проходить проверки повторно. Образовались гигантские очереди.
Интересно, что через два дня после пропажи инструмент был найден работником в том же магазине, где они исчезли.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов