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200 рейсов задержали в Японии и отменили еще 36 из‑за пропавших ножниц

200 рейсов задержали в Японии и отменили еще 36 из‑за пропавших ножниц

Инструмент исчез из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса. Появились опасения, что его могли взять, чтобы использовать в качестве оружия на борту. Служба безопасности перерыла всё и везде. Некоторым пассажирам пришлось проходить проверки повторно. Образовались гигантские очереди.

Интересно, что через два дня после пропажи инструмент был найден работником в том же магазине, где они исчезли.


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