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43 % украинцев считают, что ситуация с демократией за 5 лет президентства Зеленского ухудшилась
43 % украинцев считают, что ситуация с демократией в Украине за 5 лет президентства Зеленского ухудшилась, — опрос Киевского международного института социологии.
Из них 28 % уверены, что причина этого — ошибочные действия власти, а 11 % связывают ухудшение с военными действиями.
Также 49 % граждан заявили о падении экономики страны, из них 23 % считают, что это происходит по вине власти, а 16,5 % — из-за войны.
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