43 % украинцев считают, что ситуация с демократией за 5 лет президентства Зеленского ухудшилась

43 % украинцев считают, что ситуация с демократией в Украине за 5 лет президентства Зеленского ухудшилась, — опрос Киевского международного института социологии.



Из них 28 % уверены, что причина этого — ошибочные действия власти, а 11 % связывают ухудшение с военными действиями.



Также 49 % граждан заявили о падении экономики страны, из них 23 % считают, что это происходит по вине власти, а 16,5 % — из-за войны.