52-летний канадец мечтает покормить ребенка своей грудью

Маргарит(а) много летмечтает о том, чтобы покормить ребенка своей грудью, и даже специально пьет много пива, чтобы вызвать лактацию. Главная цель - соединиться таким образом со своим 9-летним малышом.



В своем обращении к ЛГБТ-сообществу на одном из форумов он позавидовал транс-женщинам, что они могут в отличие от транс-мужчин забеременеть. Пока он посещает клинику грудного вскармливания.

