"Халявы не будет"?

Хозяин НАТО Вашингтон членов Альянса в ЕС защищать не хочет. Стратегия Белого дома в Украине направлена не просто против России, но и на ослабление Брюсселя и Евросоюза в целом.

Европе посоветовали "стать самостоятельными в вопросах своей обороны и не полагаться на "американскую халяву". Такое заявление сделал хорошо известный экс-помощник-ястреб президента США Рейгана, а ныне старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute) Бэндоу.

Об этом пишет The American Conservative. Автор подчеркивает неготовность ЕС тратиться на собственную защиту: "В течение многих лет преуспевающие европейские союзники отказывались брать на себя ответственность за собственную оборону, предпочитая бесплатно пользоваться Америкой. В свою очередь, Белый дом не предпринимал никаких попыток, чтобы поменять устоявшееся положение вещей".

И насчет "халявы"…