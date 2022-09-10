3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
"Халявы не будет"?
Хозяин НАТО Вашингтон членов Альянса в ЕС защищать не хочет. Стратегия Белого дома в Украине направлена не просто против России, но и на ослабление Брюсселя и Евросоюза в целом.
Европе посоветовали "стать самостоятельными в вопросах своей обороны и не полагаться на "американскую халяву". Такое заявление сделал хорошо известный экс-помощник-ястреб президента США Рейгана, а ныне старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute) Бэндоу.
Об этом пишет The American Conservative. Автор подчеркивает неготовность ЕС тратиться на собственную защиту: "В течение многих лет преуспевающие европейские союзники отказывались брать на себя ответственность за собственную оборону, предпочитая бесплатно пользоваться Америкой. В свою очередь, Белый дом не предпринимал никаких попыток, чтобы поменять устоявшееся положение вещей".
И насчет "халявы"…
"Загребать жар чужими руками" - любимая стратегия Вашингтона, известная всему миру. Интересно узнать мнение Брюсселя на этот счет.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов